Nvidia台灣總部投資計畫書、都審拚月底完成 蔣萬安再邀黃仁勳月底簽約

台北市長蔣萬安（圖）7日出席活動表示，照往例黃仁勳會在農曆年前赴台灣參加輝達尾牙，現在已大致確定1月底會赴台，一旦確定時間，他將再次邀請黃仁勳參加T17、18簽約儀式。（記者林澔一／攝影）

輝達 （Nvidia）台灣總部更新簽約進度，台北市副市長李四川7日表示，投資計畫書預計在一月中會送進市政府來審查，一月底之前一定會審查完畢，至於黃仁勳 希望以「較有創意」的方式來調整設計，李四川也證實，未來要修改的部分，已經納入都市計畫變更審查，將於26日召開都委會。

在簽約之前，有兩件事必須要進行，首先是輝達台灣總部的投資計畫書的部分，依目前進度，輝達大概在1月中就會把投資計畫書送進市政府，市政府在1月底之前，絕對會把這一個計畫書把它審查完畢。

第二件事情就是都市計畫的變更。李四川表示，輝達執行長黃仁勳在美國有表達一些看法，同時他也找了台灣相當知名的建築師來承接台灣總部的設計，姚建築師也去美國看過總部，因此也跟姚建築師建議，針對他們要修改的部分，都納入都市計畫委員會裡面檢討，26日將召開都委會僅行審查，所以順利的話，在月底，不管是投資計畫書或是都市計畫變更，大概都會把它完成。

影片來源：聯合新聞網

外傳黃仁勳1月底會赴台灣參加輝達公司的尾牙，他也回答記者如果台北市長蔣萬安 邀請他來簽約，他也很樂意。李四川表示，在上個月，蔣萬安有透過 email邀請他，包括上一次輝達副總裁來，市長也當面邀請。

針對簽約的這個部分，其實北市府幕僚作業在前兩個禮拜已經開始規劃，原本形式上是希望「在桌上簽約」，但後來經過雙方幕僚的協調，原則上黃仁勳希望不要有那麼僵硬的形式，大概會規劃一個比較創意、也比較有科技感的方式。

李四川透露，會帶黃仁勳到北士科T17、T18現場去看一看，也可以邀請輝達在台北的員工去看一看新辦公室，如果黃仁勳願意，市府會帶他去旁邊土地公廟去拜拜，也會準備一下士林夜市一些好吃的小吃，大概會在士林進行簽約。