我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從「小馬可」到「川普幕僚」 魯比歐立場轉折受矚

美國車市現疲態 今年新車銷量恐見4年來首下滑

Nvidia台灣總部投資計畫書、都審拚月底完成 蔣萬安再邀黃仁勳月底簽約

記者邱琮皓／台北即時報導
台北市長蔣萬安（圖）7日出席活動表示，照往例黃仁勳會在農曆年前赴台灣參加輝達尾牙，現在已大致確定1月底會赴台，一旦確定時間，他將再次邀請黃仁勳參加T17、18簽約儀式。（記者林澔一／攝影）
台北市長蔣萬安（圖）7日出席活動表示，照往例黃仁勳會在農曆年前赴台灣參加輝達尾牙，現在已大致確定1月底會赴台，一旦確定時間，他將再次邀請黃仁勳參加T17、18簽約儀式。（記者林澔一／攝影）

輝達（Nvidia）台灣總部更新簽約進度，台北市副市長李四川7日表示，投資計畫書預計在一月中會送進市政府來審查，一月底之前一定會審查完畢，至於黃仁勳希望以「較有創意」的方式來調整設計，李四川也證實，未來要修改的部分，已經納入都市計畫變更審查，將於26日召開都委會。

在簽約之前，有兩件事必須要進行，首先是輝達台灣總部的投資計畫書的部分，依目前進度，輝達大概在1月中就會把投資計畫書送進市政府，市政府在1月底之前，絕對會把這一個計畫書把它審查完畢。

第二件事情就是都市計畫的變更。李四川表示，輝達執行長黃仁勳在美國有表達一些看法，同時他也找了台灣相當知名的建築師來承接台灣總部的設計，姚建築師也去美國看過總部，因此也跟姚建築師建議，針對他們要修改的部分，都納入都市計畫委員會裡面檢討，26日將召開都委會僅行審查，所以順利的話，在月底，不管是投資計畫書或是都市計畫變更，大概都會把它完成。

影片來源：聯合新聞網

外傳黃仁勳1月底會赴台灣參加輝達公司的尾牙，他也回答記者如果台北市長蔣萬安邀請他來簽約，他也很樂意。李四川表示，在上個月，蔣萬安有透過 email邀請他，包括上一次輝達副總裁來，市長也當面邀請。

針對簽約的這個部分，其實北市府幕僚作業在前兩個禮拜已經開始規劃，原本形式上是希望「在桌上簽約」，但後來經過雙方幕僚的協調，原則上黃仁勳希望不要有那麼僵硬的形式，大概會規劃一個比較創意、也比較有科技感的方式。

李四川透露，會帶黃仁勳到北士科T17、T18現場去看一看，也可以邀請輝達在台北的員工去看一看新辦公室，如果黃仁勳願意，市府會帶他去旁邊土地公廟去拜拜，也會準備一下士林夜市一些好吃的小吃，大概會在士林進行簽約。

輝達 黃仁勳 蔣萬安

上一則

人口老化衝擊勞動力 黃仁勳：機器人將撐起製造業

延伸閱讀

人口老化衝擊勞動力 黃仁勳：機器人將撐起製造業

人口老化衝擊勞動力 黃仁勳：機器人將撐起製造業
黃仁勳推Nvidia自駕AI模型 首季率先在美上路

黃仁勳推Nvidia自駕AI模型 首季率先在美上路
自駕AI、超級晶片…黃仁勳CES演說3亮點

自駕AI、超級晶片…黃仁勳CES演說3亮點
黃仁勳笑談任CEO逾30年的兩大祕訣：不要被炒

黃仁勳笑談任CEO逾30年的兩大祕訣：不要被炒

熱門新聞

圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33
中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查。(圖取自IT之家)

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

2026-01-04 11:48
2025年美股散戶投資人堪稱大獲全勝，他們憑藉「逢低買進」和「TACO交易」這兩招，打敗華爾街眾多專業的機構投資人。 路透

去年美股散戶大獲全勝…靠這兩招打敗華爾街專業操盤手

2026-01-01 08:39
知名分析師預期科技股今年最多可望上漲25%。（路透）

別賣 大咖分析師看好科技股今年再漲25% 大型股不再獨占鰲頭

2026-01-03 07:20
金價2025全年飆漲64%，金融時報訪調11位分析師平均預期，2026年可望再漲將近7%，年底前躍上每英兩4,610美元。（路透）

金價2026年會再迭創新高嗎？分析師這麼看

2026-01-03 11:25
有61年歷史的美式潛艇堡連鎖品牌Blimpie，因為過度快速擴張以及營運決策失誤，導致近年大幅縮減門市規模；潛艇堡示意圖。(取材自Unsplash @Raphael Nogueira)

Subway強敵 潛艇堡老品牌2原因關近2000門市

2026-01-02 19:04

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺