中移動、中聯通 搶進AI眼鏡賽道

記者黃雅慧／綜合報導
中移動、中聯通兩大通信巨頭聯手注資雷鳥創新，宣告入局智慧眼鏡賽道。（美聯社）
中移動、中聯通兩大通信巨頭聯手注資雷鳥創新，宣告入局智慧眼鏡賽道。（美聯社）

中國擴增實境（AR）四小龍之一的雷鳥創新（RayNeo）宣布近日完成一輪超過人民幣10億元（約1.4億美元）融資，由央企中國移動旗下產業投資平台鏈長基金與中信證券旗下私募基金中信金石領投，中國聯通旗下聯創創新基金共同參與。

該舉創下2025年中國國內AR智慧眼鏡領域單筆融資紀錄，也是中國電信商首次戰略投資智慧眼鏡賽道。封面新聞報導，兩大通信巨頭聯手注資雷鳥創新，背後有清晰的產業判斷：在運營商的戰略圖譜中，AR智慧眼鏡已不再是「極客玩具」，而是智慧手機之後的下一代主流個人終端的既定答案。

過去AI眼鏡被視為「手機附屬品」，因為需要連接手機使用。而嵌入式SIM卡（eSIM）的加入將使眼鏡進化為獨立且完整個體。

即將在CES 2026亮相的雷鳥X3 Pro Project eSIM，正是與電信商合作的重要成果。該產品集成eSIM通信模組與4G協定支援，無需手機聯網，即可實現包括撥打和接聽電話、多模態AI對話、高品質AI即時翻譯、線上流媒體音樂等多項功能，成為首款真正具備獨立通信能力的消費級AR智慧眼鏡。

雷鳥創新成立於2021年10月，在近眼顯示光學設計、自研AI算法模型，以及多模態人機交互等領域持續耕耘。Counterpoint Research數據顯示，2025年第3季，雷鳥創新AR智能眼鏡全球市占率達到24%。

截至2025年上半年，雷鳥創新的產品已覆蓋全球超過25個國家和地區，累計用戶量突破50萬。

鈦媒體報導，伴隨這輪現金投資，電信運營商還與雷鳥創新簽署了一份長期戰略合作協議，合作內容覆蓋了eSIM和相關技術、充話費送眼鏡、通路鋪設、雲端服務等多方面。

南方財經報導，艾媒諮詢CEO兼首席分析師張毅表示，電信運營商看重的不僅是技術突破與終端獨立化，更關鍵的是eSIM通信模組以及邊緣運算的入場。他進一步指出，未來電信運營商門店賣的可能不只是手機，智慧眼鏡、合約套餐、疊加邊緣AI算力的應用服務都將成為核心產品，複製智慧手機普及路徑。

東吳證券指出，2026年將成為AI終端創新元年，Meta、蘋果、谷歌、OpenAI等科技巨頭均有新終端產品推出，以AI眼鏡為代表的新形態終端產品將加速落地；但也有機構如方正證券指出，AI眼鏡在重量、續航、功能等方面仍有提升空間。

AI 智慧眼鏡 張毅

