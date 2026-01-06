華航、長榮、星宇 今年迎緊密交機潮

我的頻道

記者黃淑惠／台北報導
星宇航空董事長張國煒。（記者黃仲明／攝影）
星宇航空董事長張國煒。（記者黃仲明／攝影）

台灣的航空業者進入緊密交機期。星宇航空董事長張國煒6日親駕全台暨星宇航空首架A350-1000廣體客機返台。張國煒宣示，2026年新機規模將再擴大，全年共有14架新機加入，將是國航年度交機王，總數將來到43架。

張國煒說，新機加入後將助力星宇航空長程航線布局，未來一個月在完成新機整備後，農曆過年前會率先投入日本線、東京線，下一步將擴大歐洲、美東航點布局。

據了解，華航長榮航及星宇航2026年開始進入大量交機期，成為推升營運成長新柴火。

星宇在A350-1000新機加入後，機隊將來到30架，全年新機還有13架待交，成為今年新機加入最多的業者；華航今年開始迎接全新的787機隊交機，預計24架當中新年度將先交五架；長榮航空則預計增加兩架787-9新機。

華航今年起搭配新機加入，準備工作將全面上線，加緊機師人才培育，隨著新機加入華航將擴大北美及歐洲市場增班；另外，華航積極擘畫機隊規模，2029年起嶄新的15架A350-1000及15架777-9客機機隊也將開始交付。

長榮航空目前機隊共計89架，2026年預計增加兩架787-9，同時為維持市場競爭力及進行機隊汰舊換新，預計2027年至2033年引進24架A350-1000廣體客機，2029年至2033年交付18架A321neo窄體客機，目前787機隊已達21架，預計在2030年前將達30架規模。

星宇航空執行長翟健華表示，星宇航空目前機隊規模為30架，2026年開始進入交機高峰期，包括A350-1000新機，新機交機的數量有望一口氣來到14架，明年總機隊規模將達到43架，2033年將至68架。

翟健華進一步指出，宇航空此次引進的A350-1000機型共設置四艙等配置，包含四席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙、270席經濟艙，共350個座位，直飛航程可達1萬5600公里，預計將成為星宇航空開拓北美及歐洲航網的重要助力。該機型搭載目前市場上效能最佳的新一代RollsRoyce Trent XWB發動機，不僅可提升25%的燃油效率，且能降低噪音，是最安靜的廣體客機之一。

在航線的規畫方面，星宇此架A350-1000於完成新機導入驗證後，預計先投入東京航線逐步加入亞洲及北美航線，2026年還有五架陸續到位。昨日抵台的A350-1000，星宇航空目前機隊共30架，包含13架A321neo、六架A330neo及十架A350-900，並已訂購十架A350F貨機，未來將同步布局貨運市場。

