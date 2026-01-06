我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普二度執政後財富大增 淨資產從39億增加到73億

黃仁勳CES發表自駕AI、超級晶片 演講3大亮點一次看

通過美國審查…中企黑芝麻智駕晶片 獲准全球銷售

記者黃雅慧／綜合報導
中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查。（取材自IT之家）
中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查。（取材自IT之家）

中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部國防部的相關審查，獲准在全球範圍內銷售與應用。經過近一年的技術澄清與溝通，最終成功通過美國審批，黑芝麻智能也成為中國國內「唯一」通過此類審查的企業。

IT之家報導，通過審查標誌著A2000晶片正式進入規模化應用階段，將為高階智能駕駛的商業化落地提供核心算力支持。

據悉，華山A2000晶片基於7奈米先進製程打造，集成高性能CPU、GPU、NPU及多種專用計算晶片，實測性能媲美當前全球頂尖的智駕晶片。

該晶片支持全FP16/FP8浮點及INT4/INT8/INT16等多種精度計算，並搭配成熟的AI工具鏈BaRT，可實現從模型訓練到部署的全流程高效開發。

A2000晶片於2025年1月流片（Tape-out；設計定案）成功，且於去年CES展上首度亮相，當時號稱要以更高算力、更強性能賦能汽車產業。但也因其超高性能而受到美方審查。

此外，A2000可支持車企及第三方進行自研方案的開發與部署。黑芝麻智能表示，將持續與產業夥伴深化合作，加速A2000在整車項目中的量產應用，共同推動智能駕駛技術向更高階、更普惠的方向發展。

商務部 國防部 AI

上一則

CES／超微蘇姿丰發表新AI晶片 豪言2027效能飆升1000倍

下一則

銅價狂飆4%創新高 首度突破1.3萬美元 交易商加速向美國運貨

延伸閱讀

AI投資熱潮恐引發通膨 分析師暗示：推升經濟的副作用

AI投資熱潮恐引發通膨 分析師暗示：推升經濟的副作用
黃仁勳大秀全新Rubin晶片 宣告如期備妥 大客戶下半年正式部署

黃仁勳大秀全新Rubin晶片 宣告如期備妥 大客戶下半年正式部署
委國直擊／中企停業、物資短缺 返中航班1/16才起飛

委國直擊／中企停業、物資短缺 返中航班1/16才起飛
「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

熱門新聞

圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33
中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查。(圖取自IT之家)

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

2026-01-04 11:48
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

2025-12-29 08:39
2025年美股散戶投資人堪稱大獲全勝，他們憑藉「逢低買進」和「TACO交易」這兩招，打敗華爾街眾多專業的機構投資人。 路透

去年美股散戶大獲全勝…靠這兩招打敗華爾街專業操盤手

2026-01-01 08:39
知名分析師預期科技股今年最多可望上漲25%。（路透）

別賣 大咖分析師看好科技股今年再漲25% 大型股不再獨占鰲頭

2026-01-03 07:20
金價2025全年飆漲64%，金融時報訪調11位分析師平均預期，2026年可望再漲將近7%，年底前躍上每英兩4,610美元。（路透）

金價2026年會再迭創新高嗎？分析師這麼看

2026-01-03 11:25

超人氣

更多 >
全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材
「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」

「偷偷藏不住」要拍電影版 主角不是趙露思、陳哲遠…是「他們」
加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」
美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？

美軍活捉馬杜洛 「中共國師」李毅為何崩潰自搧巴掌？