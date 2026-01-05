台股站上3萬點高檔 散戶：沒台積電 根本沒吃到紅

我的頻道

記者葉德正／新北即時報導
內外資加碼，台積電領軍，台股飛越30000點。（本報資料照片）
內外資加碼，台積電領軍，台股飛越30000點。（本報資料照片）

台股站上3萬點，台積電更是再創1695元新天價，但有散戶直言，面對高點，追高與觀望心態交織，想買買不起，投資焦慮也隨之浮現，事實就是「沒有台積電，完全沒有吃到紅。」

股民蔡小姐說，這一波真正有賺到錢的多半是持有台積電或0050、0056等指數型商品的投資人，她有朋友只有一張台積電，今天賺一波心情大好，霸氣喊出過年要送朋友禮盒，是「幾家歡樂、幾家愁」。

蔡小姐回憶，自己曾在台積電600元時進場，卻遇到股價一路下殺至400元，那時真的嚇死，後來好不容易回本就立刻賣掉，她也提到，身邊有人眼睜睜看著台積電一路上漲，卻因嫌貴不敢進場，結果股價愈漲愈高，只能持續觀望。

談到目前投資狀況，蔡小姐語氣無奈地說，自己手上的股票多半套很久，「久到幾乎忘了它們的存在」，在這波行情中沒有台積電，根本吃不到指數紅利。

另一名散戶呂先生形容自己的投資心情像是「被全世界大戶針對」，他苦笑表示，每次觀望不敢進場，股市就一直創新高，等到下定決心出手，馬上追高套牢，被割韭菜。

呂先生也分享嘗試當沖的經驗，高風險讓他留下深刻陰影，有過一天賺快2萬元，也試過一天賠5萬元，碰到大戶倒貨，根本來不及跑，當天股價「就像跳水一樣，K線直接往下墜」，至今仍心有餘悸。

投資客陳小姐指出，雖然大盤站上3萬點，但實際上是台積電一枝獨秀，散戶根本買不起，不少科技股並未跟漲，傳產股表現更是疲弱，僅金融股相對持平、仍可續抱，「指數破3萬，看起來很熱鬧，但好像跟多數散戶沒有太大關係」。

台積電 台股

AI、高速運算需求熱 台積電先進製程大擴產

台積電大漲後盾 至少8分析師重申或調高目標價

台股衝上30000點 寫下歷史新高

台積電美廠毛利比台灣低了近8倍 分析師這樣說

台積市值躍世界第6 可望帶台股挑戰3萬點　

台積電領漲 台股開年創高刷新5大紀錄

圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

2025-12-29 08:39
中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查。(圖取自IT之家)

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

2026-01-04 11:48
2025年美股散戶投資人堪稱大獲全勝，他們憑藉「逢低買進」和「TACO交易」這兩招，打敗華爾街眾多專業的機構投資人。 路透

去年美股散戶大獲全勝…靠這兩招打敗華爾街專業操盤手

2026-01-01 08:39

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

2025-12-27 15:37
馬斯克對中國官方可能管制白銀出口表達憂心。(路透)

中國傳明年起管制白銀出口 馬斯克：這可不是件好事

2025-12-28 19:58

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

