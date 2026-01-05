黃仁勳、楊元慶對話…Nvidia、聯想AI合作 拚倍速增長

輝達CEO黃仁勳（左）與個人電腦巨頭聯想集團CEO楊元慶對談。（取材自聯想官網）

Nvidia輝達 (另稱英偉達)執行長黃仁勳 與中國個人電腦（PC）巨頭聯想集團執行長楊元慶3日晚間展開一場對談，內容涉及AI 的發展趨勢、雙方合作歷程及未來合作前景等。楊元慶透露，過去數年雙方在AI領域合作規模已實現五倍增長，黃仁勳則給出激進預判，「在接下來的兩年裡，沒有理由不能再把它翻五倍。」

這場深度對話在聯想年度技術創新大會和2026年CES（全球消費電子展）前夕舉辦，此次會談透過社交平台對外發布，引發業界對兩大科技巨頭未來動向的高度關注。

據界面新聞報導，在黃仁勳看來，人工智慧正在從「生成式AI」向「代理式AI」演進，後者具備更強的解決問題的能力，以及基於事實進行推理的能力。楊元慶和黃仁勳一致認為，未來人工智慧發展的核心機遇在於「混合式人工智慧」。

對談中，黃仁勳提及，未來的AI發展將呈現兩大趨勢，這些趨勢也將為兩家企業帶來合作機遇：

一、代理式AI系統的應用不再依賴於單一的雲端模型，而是公有雲上前沿大模型與企業、個人私有的定製化模型深度融合。這種「融合」需要強大的載體，也是聯想與輝達在「企業級AI」領域可聯手拓展的市場；二、未來混合式企業智能將融合應用到全球產業的各行各業中，包括高性能計算、人工智能雲、工業智能甚至機器人智能等。

兩人談話透露，輝達正在與聯想集團聯合開發基於RTX Pro的聯想企業級AI系統，預計聯想集團將在數天後召開的全球創新科技大會上公布該項目的技術細節。

目前，聯想和輝達的合作主要集中在AI伺服器、混合式AI和液冷技術三大領域。據知情人士透露，雙方可能將在混合現實設備、邊緣計算等新興領域展開技術協同。此前聯想已推出多款搭載輝達晶片的AI伺服器，此次高層對話或將推動合作從硬體層面延伸至演算法優化、生態共建等更深層次。市場分析認為，兩大科技巨頭的深度綁定，有望加速AI技術從實驗室走向商業化應用的進程。

2026年1月6日CES開幕首日，聯想集團將在拉斯維加斯Sphere地標建築舉行創新科技大會Tech World，匯聚全球科技領袖，共同探討AI技術如何重塑未來。

包括黃仁勳、AMD董事長蘇姿丰、英特爾執行長陳立武將出席演講。會上，聯想集團將展示自身在混合式AI戰略上的最新成果，內容覆蓋個人智能、企業智能，以及面向未來的智能基礎設施構想。