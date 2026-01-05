我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一場完美風暴核心」是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

雷軍新年首場直播 喊小米汽車今年要賣出55萬輛

記者黃雅慧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
雷軍直播。(取材自極目新聞)
雷軍直播。(取材自極目新聞)

中國消費電子巨頭小米集團創始人兼董事長雷軍3日在2026年的首場直播中，針對小米汽車提出全年將交付55萬輛的銷售目標，2025年交付總數超過41萬輛。

雷軍表示，2026年會將更多精力放在汽車上，交付目標不能太高也不能太低，希望年底能夠超越這個成績。

雷軍原計畫跨年直播，但因感冒推遲至3日，該直播時長超四小時，在開播半小時後觀看人數突破100萬人。他坦言，2026年挑戰肯定不會少，也不會容易。他稱，小米將聚焦在三點，一是堅持技術研發，未來五年，至少會投入2000億元（人民幣，下同，約285億美元）；二是加大對大模型的投入；三是堅持為用戶打造人車家全生態的體驗，把產品做到極致。

直播一大亮點是現場直播工程師拆車小米YU7，以此回應外界對造車用料的質疑。歷時三小時的拆解流程分為拆卸四門兩蓋、移除內外飾、拆解底盤與三電系統、拆解前艙熱管理及線束四個步驟，最終將車輛還原為「白車身」狀態。

談及造車行業生態與產品評價時，雷軍提到，公平對比應建立在同一檔次基礎上，將20至30萬的小米汽車與100至200萬的車型對標並不合理，歡迎更多博主拆車評測，但希望大家基於真實體驗發聲，既不故意誇大，也不刻意找碴，若對設計、用料有質疑，願提供溝通解釋的機會。

直播中也透露小米汽車相關數據：小米汽車工廠投產以來約20個月交付50萬輛車，去年12月單月交付更首度突破5萬輛。作為首款SUV車型的YU7表現亮眼，上市半年交付超15萬輛，是SU7同期交付量的2.3倍。

此外，小米汽車已在全中國開設477家門店，覆蓋138個城市；服務網點264家，覆蓋151個城市。2025年小米汽車亦庄工廠全年接待13萬人參觀，成為當地新網紅打卡地。此外，小米還完成了為1萬人免費提供高階駕駛培訓的目標，實際培訓人數達1萬620人，人均成本超過2000元。

業內普遍認為中國車市在2026年挑戰大。中國乘聯會分析認為，2025年車市超預期增長。而2026年僅新能源車購稅5%減免就少了1000多億元的免稅讓利，因此2026年車市增長面臨較大壓力。

小米 雷軍 跨年

上一則

分析師：委內瑞拉石油生產面臨長期且高風險復甦

下一則

台股站上3萬點高檔 散戶：沒台積電 根本沒吃到紅

延伸閱讀

自已辦跨年晚會… 趙露思開直播唱歌跳舞 曝光進劇組時間

自已辦跨年晚會… 趙露思開直播唱歌跳舞 曝光進劇組時間
雷軍：2026年挑戰不少 盼小米汽車年銷售達55萬輛

雷軍：2026年挑戰不少 盼小米汽車年銷售達55萬輛
雷軍直播拆小米YU7 「清者自清」、「不要不停地自證」

雷軍直播拆小米YU7 「清者自清」、「不要不停地自證」
「清者自清」雷軍直播拆小米YU7回應爭議 盼外界勿誇大

「清者自清」雷軍直播拆小米YU7回應爭議 盼外界勿誇大

熱門新聞

圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

2025-12-29 08:39
中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查。(圖取自IT之家)

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

2026-01-04 11:48
2025年美股散戶投資人堪稱大獲全勝，他們憑藉「逢低買進」和「TACO交易」這兩招，打敗華爾街眾多專業的機構投資人。 路透

去年美股散戶大獲全勝…靠這兩招打敗華爾街專業操盤手

2026-01-01 08:39

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

2025-12-27 15:37
馬斯克對中國官方可能管制白銀出口表達憂心。(路透)

中國傳明年起管制白銀出口 馬斯克：這可不是件好事

2025-12-28 19:58

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班