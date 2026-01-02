我的頻道

芝加哥2025年凶殺案 意外降至60年來新低

紐約州流感疫情升溫 單周逾4500人住院創新高

BMW在中降價 最高砍4.2萬美元 力拚提升市場競爭力

記者陳湘瑾／綜合報導
BMW中國自1月1日起對多款車型大幅降價，涵蓋電動車和燃油車，普遍降幅為10%或以上。（路透）
新的一年，中國車市依舊競爭激烈，BMW中國率先開啟價格戰，自1月1日起對多款車型大幅降價，涵蓋電動車和燃油車，普遍降幅為10%或以上，部分車型減價金額更超過人民幣30萬元（約4.2萬美元）。

綜合媒體報導，BMW此次價格調整範圍廣泛、力度空前，旗下31款主力車型皆進行官方價格調整。旗艦車型i7 M70L從原價人民幣189.9萬元降至人民幣159.8萬元起，735Li和740Li等燃油車型也顯著下調，分別從人民幣91.9萬元和人民幣106.9萬元降至人民幣80.8萬元和人民幣93.8萬元。

電動車降價也很明顯。iX1 eDrive25L降價人民幣7.19萬元，降幅達24%，現價人民幣22.8萬元起。M高性能系列首次跌破人民幣30萬元大關，國產M235L從人民幣36.39萬元降至人民幣29.8萬元。這一系列調整顯著縮小電動車與燃油車之間的價格差距。

BMW官方將此次調價稱為「系統性價值升級」，強調這是「在中國，為中國」戰略的具體實踐，目的是要透過降低購車門檻提升品牌親和力與市場競爭力。

BMW集團在中國銷售表現持續呈現下滑趨勢。該集團2025年第3季全球汽車銷量為58.83萬輛，年增8.8%，中國市場銷量為14.7萬輛，年降0.4%；若從前三季來看，集團累計銷量180萬輛汽車，微增2.4%，中國市場銷量46.5萬輛，年減11.2%。

中國市場銷量低於預期，加上中國本地銀行在終端客戶金融與保險產品仲介業務上的佣金大幅減少，其產生的影響需要透過財務支持來強化經銷商的盈利能力，BMW集團已在去年10月公告，下調2025年第4季中國市場的銷量預期。

新浪財經指出，BMW這次全面降價將重塑豪華車市場格局，其競爭對手若跟進降價，將損害品牌溢價，不跟進則可能流失市占率。業內觀察人士認為，BMW此次價格調整將加速豪華車市場的分化，推動行業從「品牌競爭」轉向「價值競爭」的新階段。

台積電領漲 台股開年創高刷新5大紀錄

Subway強敵 潛艇堡老品牌2原因關近2000門市

