BMW在中降價 最高砍4.2萬美元 力拚提升市場競爭力

BMW中國自1月1日起對多款車型大幅降價，涵蓋電動車和燃油車，普遍降幅為10%或以上。（路透）

新的一年，中國車市依舊競爭激烈，BMW中國率先開啟價格戰，自1月1日起對多款車型大幅降價，涵蓋電動車 和燃油車，普遍降幅為10%或以上，部分車型減價金額更超過人民幣30萬元（約4.2萬美元）。

綜合媒體報導，BMW此次價格調整範圍廣泛、力度空前，旗下31款主力車型皆進行官方價格調整。旗艦車型i7 M70L從原價人民幣189.9萬元降至人民幣159.8萬元起，735Li和740Li等燃油車型也顯著下調，分別從人民幣91.9萬元和人民幣106.9萬元降至人民幣80.8萬元和人民幣93.8萬元。

電動車降價也很明顯。iX1 eDrive25L降價人民幣7.19萬元，降幅達24%，現價人民幣22.8萬元起。M高性能系列首次跌破人民幣30萬元大關，國產M235L從人民幣36.39萬元降至人民幣29.8萬元。這一系列調整顯著縮小電動車與燃油車之間的價格差距。

BMW官方將此次調價稱為「系統性價值升級」，強調這是「在中國，為中國」戰略的具體實踐，目的是要透過降低購車門檻提升品牌親和力與市場競爭力。

BMW集團在中國銷售表現持續呈現下滑趨勢。該集團2025年第3季全球汽車銷量為58.83萬輛，年增8.8%，中國市場銷量為14.7萬輛，年降0.4%；若從前三季來看，集團累計銷量180萬輛汽車，微增2.4%，中國市場銷量46.5萬輛，年減11.2%。

中國市場銷量低於預期，加上中國本地銀行在終端客戶金融與保險 產品仲介業務上的佣金大幅減少，其產生的影響需要透過財務支持來強化經銷商的盈利能力，BMW集團已在去年10月公告，下調2025年第4季中國市場的銷量預期。

新浪財經指出，BMW這次全面降價將重塑豪華車市場格局，其競爭對手若跟進降價，將損害品牌溢價，不跟進則可能流失市占率。業內觀察人士認為，BMW此次價格調整將加速豪華車市場的分化，推動行業從「品牌競爭」轉向「價值競爭」的新階段。