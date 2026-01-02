我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥2025年凶殺案 意外降至60年來新低

紐約州流感疫情升溫 單周逾4500人住院創新高

台積電領漲 台股開年創高刷新5大紀錄

記者盧宏奇／台北報導

台股2日開門紅，受惠外資回補120.1億元(台幣，下同)，由台積電為首的電子權值股領攻，終場漲386點收29,349點，並締造加權指數、上市電子股指數、台指期、上市及上市櫃市值、台積電股價及市值同步登頂等五大紀錄。

三大法人合計買超190.6億元，其中，外資買盤年後歸隊，反手回補120.1億元，是耶誕節後最多，主要敲進華邦電、緯創、力積電、南亞科、台達電、鴻海等。外資在台指期留倉淨空單減少1905口至23154口。

投信2日續賣41.9億元，連六賣，累計調節224.1億元；對於短線行情相當敏感的自營商由賣轉買超112.3億元，其中，自行買賣部位更大買59.6億元，自11月下旬以來偏多操作趨勢不變；八大公股券商逢高出脫58.8億元，連六賣。

美股2025年最後一個交易日市況清淡，四大指數同步收低，但台股2日開紅盤氣勢如虹，在台積電、聯發科、台達電、日月光投控、廣達等權值股領漲，配合記憶體、封測、被動元件、台積電供應鏈等族群攜手點火下，收高檔紅K，成交量放大至6,697億元，近27個交易日最高，呈量價齊揚格局。

櫃買市場同樣表現不俗，拉出連九紅，帶量續創波段新高，終場漲1.7點收278點。

台股2日改寫五大新紀錄，首先，加權指數盤中最高29,363點、收29,349點，持續創高。其次，上市電子股指數盤中攻至1,769.2點、收1,768.5點，改寫歷史新高。第三，台指期盤中最高漲至29,500點、收29,473點，締造歷史新猷。第四，集中市場市值續增至95.6兆元、上市櫃合計市值103兆元，續寫歷史高點。第五，台積電股價收1585元、市值41.1兆元，連日打破新紀錄。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、群益投顧董事長蔡明彥、台新投顧副總經理黃文清等市場名師看法，台股後市可望延續高檔震盪盤堅走勢，主因在於AI供應鏈展望仍佳，帶動企業獲利上修，加上外資回歸後資金動能充沛，但需留意漲多拉回的短期波動，操作應更重視選股與族群輪動。

台積電 台股 供應鏈

上一則

新年首個交易日 美股多收紅

下一則

BMW在中降價 最高砍4.2萬美元 力拚提升市場競爭力

延伸閱讀

2026年開紅盤 科技股領軍衝鋒 台積電ADR大漲近5%

2026年開紅盤 科技股領軍衝鋒 台積電ADR大漲近5%
台積電獲美商務部許可 南京廠可繼續進口晶片製造設備

台積電獲美商務部許可 南京廠可繼續進口晶片製造設備
護國神山再添利多 路透：中企搶買H200 Nvidia要求台積電增產

護國神山再添利多 路透：中企搶買H200 Nvidia要求台積電增產
台積2奈米量產 亞利桑那第二廠提前1年達成3奈米量產

台積2奈米量產 亞利桑那第二廠提前1年達成3奈米量產

熱門新聞

圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

2025-12-27 15:37
富比世雜誌報導，今年共有660多名億萬富豪財富比去年縮水。 路透

今年不少富豪資產縮水 最慘的是他

2025-12-26 08:36
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

2025-12-29 08:39
有「股神」美譽的波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）。 （美聯社）

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

2025-12-27 09:08
台積電。(歐新社)

美撤南京廠VEU 台積電：中國客戶可獲先進製程支持

2025-12-26 13:59

超人氣

更多 >
2026年4生肖謹慎行事 調整好就能福運降臨

2026年4生肖謹慎行事 調整好就能福運降臨
15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員
華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」

華女20歲開始存退休金 靠這些方式成為「超級儲蓄者」
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物