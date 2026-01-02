中國二手房價上月跌幅擴大 百城均價月跌0.97%

中國二手房價跌幅擴大，百城上月均價下滑0.9% 。（新華社）

中國房地產 研究機構中指研究院發布最新報告指出，2025年12月百城二手住宅均價月跌0.97%，跌幅較11月擴大0.03個百分點，年跌8.36%，主要是海南三亞及四川綿陽等二三線城市持續下跌，而一線城市的北京、上海及深圳二手房價 也出現補跌，有別於上半年的小幅上漲。

新房方面，12月深圳、北京、上海、南京等城市均有高端建案入市，帶動百城新房價格上漲，百城新建住宅均價月漲0.28%，年漲2.58%。不過業內人士指出，新房競爭激烈，建商贈送陽台或設備平台，導致使用面積比權狀面積還大5%至7%，看似房價小漲，其實是變相降價。

12月百城二手房價格繼續下跌，主要受市場供需失衡、政策調整滯後和經濟環境變化等多重因素影響。二手房掛牌量持續高位‌，但市場觀望情緒濃厚，購房者更傾向於等待價格進一步下跌，導致成交周期拉長，加上經濟不確定性影響，居民購房意願下降，尤其在二三線城市，房價下跌壓力更顯著。

中指研究院表示，預計2026年穩地產相關政策將繼續實施，北上深等核心城市限制性政策有望繼續調整，降低房貸利率 、加大購房補貼等同樣具備施力空間。住房保障的思路可能更傾向於因城施策與存量盤活，各地「好房子」的建設標準也在不斷完善，有望通過優質供給激發改善需求。

中指研究院數據顯示，去年12月百城二手住宅為每平方公尺人民幣1萬3016元，月跌0.97%，年跌8.36%，顯示中國二手房價格跌幅持續擴大。分季度來看，二手住宅價格1-2月房價延續去年底溫和修復態勢，3月跌幅再擴大，之後季度跌幅持續走闊，第2季到第4季度累計分別下跌2.12%、2.26%、2.73%；新建住宅方面，今年前三季累計分別上漲0.52%、0.64%、0.47%。第4季度因部分核心城市高端樓盤入市節奏加快，帶動價格累計上漲0.93%。

從市場趨勢來看，政策落實、經濟基本面好轉與居民就業收入預期改善，仍是購房需求修復的重要基礎。根據測算，預計2026年中國新建商品房銷售面積年降6.2%，降幅較2025年收窄，但價格表現預計將繼續分化。