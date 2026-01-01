我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

中國擴大內需 首度增加智慧眼鏡、家居補貼

記者賴錦宏／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

中國製造業重返擴張水平，結束連續8個月的收縮期。中國國家統計局12月31日公布，12月製造業採購經理指數（PMI）升至50.1，比上月升零點9個百分點，高於市場預期的49.2。這表明製造業市場需求有所改善。與此同時，為擴大內需，中國發改委增發國債支持消費品舊換新，首度補貼智慧型眼鏡和家居。

從企業規模看，大型企業PMI回升至50.8，比上月升1.5個百分點，高於臨界點；中型企業、小型企業PMI分別為49.8、48.6，均低於臨界點。從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數均高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數均低於臨界點。

路透社指出，中國12月份工廠活動意外增長，結束了連續8個月創紀錄的下滑，這得益於節前訂單的增加。這讓政策制定者在全力衝刺年度經濟成長目標之際，獲得些許信心。

但路透也引述分析指出，這很可能只是財政支出月度波動帶來的短暫經濟活動回升，而非更持久復甦的開始。如果只刺激製造業發展而不提振消費需求，或加劇通緊壓力。

此外，中國多個部門近日也已發布2026年消費品以舊換新政策、涉及大規模設備更新和消費品以舊換新的「兩新」補貼方案，範圍新增智慧型眼鏡和智慧家居產品，汽車補貼則從定額補貼改為按車價比例補貼。中國發改委通知，第一批人民幣625億元（約89.2億美元）超長期特別國債支持消費品以舊換新計畫已提前下達。

具體來看，2026年的中國國補方案更精準，在消費品補貼上，轉向聚焦主品類，補貼範圍明確鎖定在汽車報廢與置換，6類家電、4類數位與智慧型品，其中還增加了智慧眼鏡，智慧型家居補貼。

央視財經報導稱，集中資源、「精準發力」，可使消費者得補率更高。

國債 智慧眼鏡

上一則

長鑫科技在上交所IPO 中國迎記憶體晶片第一股

下一則

英電網遇瓶頸 阻礙淨零發展

延伸閱讀

CES 2026前瞻：黃仁勳領軍AI秀場 機器人、智慧眼鏡成最大看點

CES 2026前瞻：黃仁勳領軍AI秀場 機器人、智慧眼鏡成最大看點
中支持舊換新 明年買手機、AR眼鏡補貼15%

中支持舊換新 明年買手機、AR眼鏡補貼15%
川普發放關稅分紅不宜

川普發放關稅分紅不宜
Ray-Ban Meta智慧眼鏡走紅 面臨隱私爭議與競爭考驗

Ray-Ban Meta智慧眼鏡走紅 面臨隱私爭議與競爭考驗

熱門新聞

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

2025-12-27 15:37
若年初聽取暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎的建議，投資黃金等四大資產，年底報酬率約有50%。圖擷自X @FT__Trading

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

2025-12-25 11:18
富比世雜誌報導，今年共有660多名億萬富豪財富比去年縮水。 路透

今年不少富豪資產縮水 最慘的是他

2025-12-26 08:36
美銀分析師表示，全球半導體銷售明年預料突破1兆美元，看好由輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）領軍的六檔晶片股。（美聯社）

AI轉型只完成一半 分析師點名2026六檔半導體首選股

2025-12-29 08:39
有「股神」美譽的波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）。 （美聯社）

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

2025-12-27 09:08
台積電。(歐新社)

美撤南京廠VEU 台積電：中國客戶可獲先進製程支持

2025-12-26 13:59

超人氣

更多 >
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅
前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞
驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料
地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？