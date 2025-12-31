中支持舊換新 明年買手機、AR眼鏡補貼15%

我的頻道

記者黃雅慧／綜合報導
中國推出2026年國家補貼政策，AR眼鏡也在消費補貼之列。（新華社）
中國發改委及財政部已向地方提前下達2026年第一批625億元（人民幣，下同，約89億美元）超長期特別國債支持消費品以舊換新資金計畫，同時對「兩新」政策（大型設備更新、消費品以舊換新）進行優化，除繼續支持汽車、家電、數位產品的補貼，並且增加智慧眼鏡和智慧家居產品的購新補貼。

其中，支持家電以舊換新方面。個人消費者購買冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器等六類家電中一級能效或水效標準的產品，按產品銷售價格的15%給予補貼，每位消費者每類產品可補貼一件，每件補貼不超過人民幣1500元。

支持數位和智慧產品購新方面。個人消費者購買手機、平板、智慧手表手環、智慧眼鏡等四類產品（單件銷售價格不超過6000元），按產品銷售價格的15%給予補貼，每位消費者每類產品可補貼一件，每件補貼不超過500元。支援智慧家居產品（含適老化家居產品）購新補貼，具體補貼品類、補貼標準由地方結合實際自主合理制定。

新政持續支持汽車報廢更新。個人消費者報廢登記在本人名下的乘用車，並購買納入「減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄」的新能源乘用車或2.0升及以下排量燃油乘用車的，給予汽車報廢更新補貼支持，購買新能源乘用車補貼車價的12%（最高不超過2萬元）、購買2.0升及以下排量燃油乘用車補貼車價的10%（最高不超過1.5萬元）。

個人消費者轉讓登記在本人名下的乘用車，並購買納入「減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄」的新能源乘用車或2.0升及以下排量燃油乘用車的，給予汽車置換更新補貼支持，購買新能源乘用車補貼車價的8%（最高不超過1.5萬元）、購買2.0升及以下排量燃油乘用車補貼車價的6%（最高不超過1.3萬元）。

智慧眼鏡 財政部 國債

延伸閱讀

