台積2奈米量產 台美兩地技術同步躍進

台積電宣告二奈米（N2）製程已於今年第四季量產，成為全球第一個以奈米片電晶體技術提供代工的晶圓廠。（路透）

台積電 台美兩地新技術量產告捷。台積電昨日公告，2奈米（N2）技術已如期於2025年第4季開始量產。N2技術採用第一代奈米片（Nanosheet）電晶體技術，提供全製程節點的效能及功耗進步。另外，美國亞利桑那州廠區第二廠可較原訂計畫提前一年達成3奈米量產，第三廠預計採用N2和A16製程技術，量產進度也有望提前。

台積電官網指出，發展低阻值重置導線層與超高效能金屬層間電容，持續提升2奈米製程技術效能。先前法說會中，台積電表示2奈米製程基地位於高雄的晶圓22廠與新竹寶山廠區。

台積電官網提到，2奈米技術將成為業界密度和能源效率最先進的半導體技術。採用領先的奈米片電晶體結構，將提供全製程節點效能及功耗的進步，滿足節能運算日益增加的需求。2奈米及其衍生技術將透過台積電持續強化策略，進一步擴大技術領先優勢。

台積電美國亞利桑那州新廠持續受關注，台積電先前預告，亞利桑那州採用2奈米和A16製程技術的第三座晶圓廠已經開始動工，由於客戶對AI 相關需求強勁，將考慮加快生產進度。第四座晶圓廠預計採用N2和A16製程技術。第五座和第六座晶圓廠將採用更先進製程。

台積電美國首座廠提早在2024年第4季以4奈米量產（原定2025年）。第二座廠原定2028年量產，但市場消息指出，台積電可能加速在2027年初期或2026年內量產，採用3奈米技術，第三廠最快可望提早於2028年前後量產2奈米和A16製程，兩廠進度比原先目標提早至少四個季度。

台積電先前沒有評論傳聞，但在法說會提及第二座晶圓廠採用3奈米製程技術，已經完成建設，主要是來自美國先進客戶的濃厚興趣，台積電致力於將量產進度加速「數個季度」，以支持客戶需求。

台積電在10月法說會也指出，持續加速亞利桑那州產能擴充，取得實質進展，並按計畫順利進行。看好客戶對AI相關需求強勁，準備將亞利桑那州技術加速升級至2奈米和更先進的製程技術。

業界指出，客戶群支持是美國新廠快速成長與賺錢關鍵，台積電在美國設立新廠並不是為了美國政府補助，主要因應客戶群要求。業界認為，台積電就算沒有美國官方補助，也將是近年投資美國的大廠中率先獲利者。

台積電供應鏈 透露，目前寶山和高雄第一期2奈米量產工程，月產能各為2萬到2.5萬片，合併兩廠月產能近5萬片，第一波導入客戶包括蘋果、超微、英特爾等，未來加上高通、聯發科、輝達也將陸續採用，估計到明年底將擴增至10萬片，台積電寶山廠的P1B將留給1奈米試產線，換句話說，未來擴增2奈米產能都會集中在高雄，及南科18B廠。不排除2奈米產能到2027年會擴大至20萬片，超過3奈米。