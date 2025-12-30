挑戰Nvidia…中昊芯英二代TPU進入測試 明年上市

圖為中昊芯英獲2024年「中國芯」創新突破產品獎。（取材自牛華網）

中國國產TPU企業中昊芯英創始人兼CEO楊龔軼凡近日表示，公司第一代TPU（張量處理器，ASIC的一種）晶片產品已於2023年落地，第二代晶片已進入測試階段，計畫明年正式推向市場。其第一代TPU「算力效率」據稱已達到或超過同級別Nvidia輝達 (另稱英偉達)A100 GPU約1.5倍，能耗降低30％。

公開資料顯示，中昊芯英核心創始團隊組建於2018年，為中國國內唯一一家掌握TPU架構AI 專用晶片核心技術並實現全自研TPU晶片量產的公司。

該公司創始人及CEO楊龔軼凡曾是Google TPU晶片核心研發者，深度參與過TPU v2/3/4的設計與研發工作。中昊芯英也被視為挑戰輝達在AI晶片地位的另一支中國生力軍。

科創板日報報導，楊龔軼凡表示，希望中昊芯英能成為推動算力發展的參與者，希望通過TPU晶片設計，帶動和促進整個AI賽道發展、落地與高速迭代。且預告之後，產品將基本保持一年到一年半迭代一次的節奏。

對於當前AI產業發展，楊龔軼凡認為，隨著大模型技術的成熟，愈來愈多應用場景正在湧現。未來三至五年，隨著各類應用加速落地，推理算力需求將迎來顯著增長。預計「推理晶片」的銷售占比將逐步超越訓練晶片，雖然訓練市場也會持續增長，但推理端將成為最主要的增長動力。

楊龔軼凡說，GPU與TPU從生產成本看，兩者相差不大。但在相同製程、成本與能耗背景下，TPU通常能實現三至五倍的性能提升，性價比更高。以雲端為例，與Google雲、亞馬遜雲上的GPU相比，同算力條件下，TPU的性價比是傳統GPU的兩倍以上。