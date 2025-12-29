孟晚舟新年獻辭 2026年華為將強化行業垂直作戰

華為輪值董事孟晚舟提出，2026年華為將強化行業垂直作戰。（路透）

中國通訊科技巨頭華為 輪值董事孟晚舟 發布新年致辭表示，人工智慧（AI ）技術正加速與行業知識融合，從單點效率提升轉向對企業核心業務的系統性價值重構。這場轉變不僅是技術的迭代，更是從組織架構、業務流程到企業文化的一次深刻變革。

在2026年華為將聚焦的主戰場中，孟晚舟提到將強化行業垂直作戰、構建開源開放的鯤鵬昇騰生態、繁榮鴻蒙生態以及重構AI數據中心多個方面。她並指，智慧化變革是華為面臨的長期戰略機遇，2026年要戰略聚焦以質取勝。

華為官方公眾號30日發布孟晚舟題為《追風趕月莫停留，平蕪盡處是春山》的新年致辭。孟晚舟在新年致辭中列舉華為過去一年在建設5G-A網絡、鴻蒙操作系統、智慧型駕駛和昇騰系列AI處理器的進展。

孟晚舟提到，鴻蒙5.0以上終端設備超過3,600萬；昇騰已發展3,000多家合作伙伴、400萬開發者，Atlas 900超節點規模服務於網路、金融、運營商、電力等行業。

面向2026年，她提出，智慧化變革浪潮奔湧，這是華為面臨的長期戰略機遇。「人工智慧技術正加速與行業知識融合，從單點效率提升轉向對企業核心業務的系統性價值重構。這場轉變不僅是技術的迭代，更是從組織架構、業務流程到企業文化的一次深刻變革。」

她說：「從戰略方向到戰場勝利的這條道路，遍布暗礁與險阻，但我們別無選擇，唯有迎難而上。」

孟晚舟目前擔任華為輪值董事長，兼任首席財務官。她在2025年12月卸任華為終端公司董事。孟晚舟是華為創辦人任正非的長女，隨母姓。