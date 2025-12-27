中國財部出資千億 啟動國家創投基金

「國家創業投資引導基金」啟動 將聚焦積體電路、AI領域。圖為杭州「六小龍」之一的雲深處科技公司工程師在為消費者介紹一款四足機器狗。（新華社）

中國國家創業投資引導基金26日啟動運作，該基金聚焦半導體、AI、生物製藥、量子科技、6G、航太 等前沿科技領域，長達20年的存續周期，高於傳統創投的七年至十年，以配合科技及創新藥的長期研發需求，預計撬動人民幣1兆元（約1423億美元）社會資本。

中國國家發改委26日舉行記者會說明「國家創業投資引導基金」啟動運作，該基金以及三支區域基金（京津冀、長三角、粵港澳）已完成工商註冊，三支區域基金與首批49個子基金以及27個項目代表簽約，三支區域基金達成一批投資意向，涵蓋半導體、量子科技、生物醫藥、腦機介面、航空航太等重點領域。

中國財政部 表示，「國家創業投資引導基金」使用超長期特別國債資金出資，在中國國家層面由財政部出資人民幣1000億元（約142億美元），在區域基金、子基金層面積極鼓勵社會資本參與。

中國國家發改委創新和高技術發展司司長白京羽指出，引導基金將從兩個方面持續發力，一方面，匯聚各類社會資本，為新興產業、未來產業注入金融活水，對早期項目和種子企業，加大基金投資力度，努力帶動各類金融機構以及民間資本共同投資，官方引導基金開創性設立「基金公司—區域基金—子基金」三層架構，有效發揮中央資金「四兩撥千斤」的槓桿效應，實現人民幣兆元級造血。

白京羽強調，在投資環節，堅持投早、投小、投長期、投硬科技的「四投」導向，對擬投資的小型企業要求對方估值在人民幣5億元以下，且基金單筆投資不超過人民幣5000萬元，確保資金直達各行各業的「前端」和「末梢」，「國家創業投資引導基金」設置20年存續期，其中10年投資期、10年退出期。通過更長久的投資期限，為企業提供長周期的資金供給。

京津冀創業投資引導基金、長三角創業投資引導基金、粵港澳大灣區 創業投資引導基金均已完成工商註冊，未來三支區域基金總規模均將超過人民幣500億元。而未來引導基金將推動在三個區域設立超過600支子基金，服務新興產業和未來產業發展。