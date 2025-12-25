我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

58歲男聖誕夜解鎖新姿勢 啪一聲沒理...隔天驚見「紫茄子」

聖誕禮物翻車率高 3大地雷商品最常被退貨

台積「騰籠換鳥」防羅唯仁竊密 全面更換先進製程專案代號

記者簡永祥／即時報導
台積電為防前資深副總羅唯仁窺探機密，全面更換先進製程專案代號。（本報資料照片）
台積電為防前資深副總羅唯仁窺探機密，全面更換先進製程專案代號。（本報資料照片）

台積電以背信及妨害營業祕密提告前資深副總羅唯仁，為了防止羅唯仁投靠英特爾後，仍利用管道窺探台積電2奈米以下製程發展，除了通牒供應商勿向羅唯仁提供任何機密外，台積電近期也全面更換先進製程各項專案代號，「由內到外」，徹底封殺羅唯仁取得各項先進製程機密。

據公司掌握資訊顯示，羅唯仁帶走的數十箱資料中，有包括即將量產的2奈米、2026年導入的1.6奈米，及正在發展的1.4奈米等先進製程重要機密。

台積電決定全面更換即將量產的二奈米及正式發展的1.6奈米、1.4四奈米、1.2奈米和1奈米先進技術專案代號。

消息人士透露，台積電全面更換先進製程專案代號，目的是為了要讓羅唯仁無法從已取得的2奈米以下重要技術發展，去查核、比對和蒐集更仔細的機密，不讓羅唯仁投靠英特爾後立刻做出成績。這也意謂著台積電已將英特爾列入公司長期鎖定的雷達觀測區，未來羅唯仁的一舉一動，都會被台積電嚴密監控。

此外，為防止英特爾在羅唯仁的助攻下，靠著在14A製程取得重大突破，進而試圖瓜分台積電長期獨霸的人工智慧（AI）晶片代工訂單，台積電針對先進製程中極為關鍵的「電晶體微縮」和「金屬層布線」等「前中後段」生產，進行騰籠換鳥，將把三奈米以下被歸為前段製程的「後段｜金屬層布線」，全數轉移至中科的Ｆ15B以專廠生產。

並在現有的寶山、高雄兩廠之外，再增3座2奈米新廠，這三座新廠，編定為南科15B廠的P10、P11及P12廠，讓台積電3奈米和2奈米製程以下最為關鍵的電晶體微縮產線，集中於南科和高雄，大幅提高產能調度的彈性。這項調整，也成為全球晶圓代工廠首創。

而在英特爾這一頭，消息人士指出，羅擔任英特爾執行副總裁後，已陸續要求研發部門向其彙報18A及14A製程進展，作風仍一如在台積電般強悍，已掀起不少反彈和質疑聲浪。

前台積電研發大將、現任清華大學半導體學院院長林本堅則認為，英特爾未與羅唯仁切割反而歡迎他回歸，反而不是好事。如果英特爾開發或生產的技術產品有台積電的影子，是可以被追蹤出來的，屆時英特爾必須證明不是來自羅唯仁。

台積電為防前資深副總羅唯仁（圖左）窺探機密，全面更換先進製程專案代號。（本報資料...
台積電為防前資深副總羅唯仁（圖左）窺探機密，全面更換先進製程專案代號。（本報資料照片）

台積電 英特爾 人工智慧

上一則

馬斯克樂觀預測AI應用：能讓美國經濟三位數成長

延伸閱讀

「取悅」川普？ 陳立武救Intel內情曝光

「取悅」川普？ 陳立武救Intel內情曝光
「取悅」川普？ 陳立武救英特爾內情曝光

「取悅」川普？ 陳立武救英特爾內情曝光
傳Nvidia暫停測試 英特爾18A製程現疑慮 盤前股價下殺

傳Nvidia暫停測試 英特爾18A製程現疑慮 盤前股價下殺
未涉反壟斷 Nvidia 50億入股英特爾獲准

未涉反壟斷 Nvidia 50億入股英特爾獲准

熱門新聞

OpenAI執行長奧特曼認為，從頭透過AI打造東西，會比整合進既有的做事方式來得更棒。（路透）

奧特曼：OpenAI已數度進入緊急模式 但Google有件事做錯了

2025-12-19 07:20
若年初聽取暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎的建議，投資黃金等四大資產，年底報酬率約有50%。圖擷自X @FT__Trading

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

2025-12-25 11:18
重慶前市長黃奇帆預期，今後十年人民幣對美元匯率將從7.0逐步升值至6.0左右。（路透）

黃奇帆：人民幣對美元匯率 10年內將逐步升值至6.0

2025-12-22 13:37
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
拜數月前推出AI處理器晶片所賜，阿里巴巴在紐約的ADR扶搖直上，漲幅大舉碾壓輝達。（路透）

別只盯著黃仁勳 這檔AI股正悄悄碾壓Nvidia 吸引投資人注意

2025-12-23 08:10
南韓科技副總理兼科學技術資訊通信部長官裴慶勳表示，他認為中國也許將成為比美國更強大的人工智慧競爭對手。（取自南韓科學技術資訊通信部官網）

南韓科技副總理：中國或將成為比美國更強大的AI競爭對手

2025-12-18 06:10

超人氣

更多 >
哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款

華商逃1.9億關稅被捕遭起訴 面臨2.2億罰款