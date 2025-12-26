中國機器人企業併購一波波 優必選吃下鋒龍43%股權

中國機器人上市企業再添併購案，產業資本化與整合步伐加快。（取自優必選公司網站）

港股「人形機器人 第一股」優必選宣布，擬斥資約人民幣16.65億元（約2.37億美元），透過「協議轉讓＋要約收購」方式，取得A股上市的鋒龍股份43%股權。分析指出，這是繼智元、七騰後，中國機器人上市企業再添併購案，顯示產業資本化與整合步伐加快。

實際上，中國國內機器人賽道投融資呈現爆發式增長。新經濟創投數據服務商IT桔子顯示，截至12月12日，今年以來，中國國內機器人投融資事件達699起，年增88.41％，併購事件18起，年增50％，機器人熱潮達到前所未有的高度。

在產業面，優必選聚焦於人形機器人的研發、製造與商業化；鋒龍股份長期深耕園林機械及發動機、液壓控制系統與汽車零組件製造，具備精密製造能力與成熟供應鏈 體系。

優必選指，此次收購有助完善產業鏈布局，結合鋒龍股份的製造優勢，推動人形機器人技術產業化落地。基於此，選擇鋒龍股份作為A股平台，優必選看重的不僅是「上市地位」，而是為強化核心競爭力的措施。

優必選的操作路徑與今年7月智元機器人收購上緯新材高度相似，智元機器人及其管理團隊當時出資約人民幣21億元，同樣透過「協議轉讓＋要約收購」方式，最終取得上緯新材63.62%股權；稍早前，七騰機器人亦以類似方式入主勝通能源。

分析指出，通常由機器人企業併購智慧層、周邊支撐產業類企業，如感測器、新能源、新材料等企業類型，戰略意圖是加強機器人各領域技術的融合和自主化，代表例子有斯帝爾、凱爾達、七騰機器人、智元機器人等。

此外，也有智慧製造類企業併購機器人企業，戰略意圖是以此拓展自身產品矩陣和生態圈，完善產業布局，加強盈利能力，代表例子有國安達、越疆機器人、華勤技術等。