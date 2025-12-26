拆解報告：華為突破美管制 新手機零件達6成國產

我的頻道

編譯簡國帆／綜合報導
拆解報告指出，華為新款高階智慧手機的中國製零組件金額占比，已大幅提高到近60%。（路透）
日媒引述最新拆解報告指，華為新款高階智慧手機的中國製零組件金額占比，已大幅提高到近60%，顯示在美國出口管制下，中國生產中央處理器（CPU）與記憶體晶片仍取得進展。

日經新聞在Fomalhaut Techno解決方案公司的幫助下，拆解華為去年上市的Mate 70 Pro、與今年稍早推出的Pura 80 Pro，並分析零組件成本，以整體零組件成本估算各國或地區的採購占比，也和之前幾年的機型比較。

結果發現，華為Mate 70 Pro的中製零組件生產占比已提高到57%，整體零組件成本推估為380美元的Pura 80 Pro，中製零組件占比也是57%。

相較下，華為在2020年推出的類似價位智慧手機，國產零組件占比為19%，2023年提高到32%，來自美日韓的零組件占比在2023-2024年共銳減超過20個百分點。

Pura 80 Pro系統單晶片採用海思（HiSilicon）設計的麒麟9020晶片，據信以七奈米製程生產，與蘋果在2019年推出的iPhone 11相同等級。專家認為，這顯示技術落差仍超過五年。

但這份拆解報告顯示中國在推動生產昂貴零組件，所獲致的進展。專家指出，華為智慧手機的關鍵零組件幾乎都是國產，讓該公司更接近達成全面國產。

