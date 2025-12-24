我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

連十紅 台灣全年外銷訂單創高 有望破7500億美元

記者江睿智／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

台灣經濟部23日發布11月外銷訂單金額729.2億美元，表現優於預期，創歷年單月新高，年增率高達39.5%，連十紅，且創2021年5月以來最大增幅。今年全年外銷訂單將創歷年新高，「有挑戰、但也有機會」突破7500億美元，成長率將逾二成五。

經濟部統計處長黃偉傑表示，這股AI需求動能仍會延續至明年，惟今年基期已高，預期明年接單續呈正成長，「但漲幅不會那麼嚇人」。明年希望傳產貨品接單能回溫，中國大陸反內捲措施能見成效，使台灣傳產接單能順利轉為正成長。

統計處表示，因AI及高效能運算需求龐大，11月外銷訂單金額729.2億美元，創歷年單月新高，年增39.5%，創近四年半以來最大增幅。今年前11月接單達6666.5億美元，創歷年同期新高，年增24.2%。

黃偉傑解釋，11月外銷訂單表現超乎預期，主要是先前廠商表示第4季會有伺服器、晶片等新舊產品交替，預估要到12月才會量產，但因接單提前，因此11月伺服器、晶片接單爆量。

經濟部預估，12月接單金額約落在720億至740億美元，12月仍有可能再創歷年單月新高，年增率估36.1%至39.8%。第4季預估接單2143億美元至2163億美元，季增逾一成，季年增估達34%。

經濟部預測，今年全年外銷訂單預估為7387億美元至7407億美元，年增約逾二成五。至於是否突破7500億美元？黃偉傑說，「有挑戰、但也有機會」。他觀察，目前並非所有伺服器廠商都是接新產品訂單，若廠商接新產品訂單愈多，有望推升訂單成長率。

若進一步觀察主要接單貨品，11月資訊通信產品接單268億美元，創歷年單月新高，月增18.7%，年增69.4%，創2021年3月以來最大增幅，主因伺服器、網通產品接單強勁成長。

11月電子產品接單282.3億美元，創下歷年同月新高、單月第二高；月減0.6%，年增47.9%，主因IC製造、記憶體、晶片通路等接單成長。

至於光學器材，11月接單17.4億美元，月增2%，年減2.4%，由正轉黑，主因面板及背光模組接單動能走弱，惟光學檢測及量測設備訂單續增，抵銷部分減幅。

黃偉傑說明，先前因封測大廠投資，需要光學檢驗，帶動光學器材接單成長，但光學檢驗增幅減緩，而面板及背光模組訂單走弱，致光學器材接單年增率由正轉負。

AI

上一則

Nvidia、AMD爭取進入中國市場 營收有望提振「這麼多」

下一則

中國11月汽車出口81萬輛 年增48%

延伸閱讀

美宣布對中晶片加徵關稅2027年6月生效 中國回應了

美宣布對中晶片加徵關稅2027年6月生效 中國回應了
川普保留晶片籌碼？美認定中國半導體不公平競爭 但18個月內緩徵關稅

川普保留晶片籌碼？美認定中國半導體不公平競爭 但18個月內緩徵關稅
聖誕大禮 美擬2027年6月起對中輸美晶片加徵關稅

聖誕大禮 美擬2027年6月起對中輸美晶片加徵關稅
美貿易代表署：2027年中將對來自中國晶片徵新關稅

美貿易代表署：2027年中將對來自中國晶片徵新關稅

熱門新聞

專家認為股六債四投資策略已死，建議把債券換成另外兩種資產。歐新社

還在股六債四？專家籲債券換成這2種資產 報酬率直接翻倍

2025-12-17 10:37
輝達已就一宗被控侵害商業機密的官司，達成和解。 （路透）

Nvidia和解自駕相關營業秘密訴訟案 帶槍投靠工程師已遭解雇

2025-12-18 08:10
OpenAI執行長奧特曼認為，從頭透過AI打造東西，會比整合進既有的做事方式來得更棒。（路透）

奧特曼：OpenAI已數度進入緊急模式 但Google有件事做錯了

2025-12-19 07:20
MIT機器人專家布魯克斯認為，目前人形機器人的研究方式走錯了方向。路透

MIT專家：在人形機器人燒錢無效 大把資金恐打水漂

2025-12-17 09:25
南韓科技副總理兼科學技術資訊通信部長官裴慶勳表示，他認為中國也許將成為比美國更強大的人工智慧競爭對手。（取自南韓科學技術資訊通信部官網）

南韓科技副總理：中國或將成為比美國更強大的AI競爭對手

2025-12-18 06:10
重慶前市長黃奇帆預期，今後十年人民幣對美元匯率將從7.0逐步升值至6.0左右。（路透）

黃奇帆：人民幣對美元匯率 10年內將逐步升值至6.0

2025-12-22 13:37

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍