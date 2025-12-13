中國AI晶片前景一片樂觀？專家示警：別高興太早

我的頻道

編譯陳律安／綜合外電
摩爾線程風光掛牌，但專家警告，別對中國AI晶片發展過度樂觀。（取材自摩爾線程官網）
摩爾線程本月風光上市，是中國2019年來最盛大的掛牌盛宴，也為投資人日益看好中國人工智慧（AI）晶片技術的2025年下註腳，但現實可能沒那麼樂觀。

彭博資訊報導，從摩爾線程、寒武紀科技、再到沐曦（MetaX），中國市場歡慶曾經默默無名的這些業者，正懷抱宏圖壯志、力圖槓上輝達，至少在中國國內有得一拚。阿里巴巴、百度等中國巨頭正進軍AI半導體事業，這也是北京當局的優先要務。

近來，加拿大研究機構TechInsights拆解華為智慧手機，發現裡面的處理器技術，超越外界對中國晶片商技術能力的想像。知情人士透露，北京也備妥700億美元銀彈，準備支持半導體產業。

然而，現實可能沒那麼樂觀，為使技術進階到先進層級，華為等業者仰賴被美國制裁、無法取得高效生產先進晶片所需設備的中芯國際。寒武紀科技生產旗下最強大處理器的良率，也只有大約20%。TechInsights在報告中示警，中芯為取得成果，付出很多成本代價。

就連摩爾線程也警告投資人可能過於樂觀，這檔股票在12日重挫19%。Aberdeen Investments投資經理李卡爾（音譯）表示，「關鍵挑戰仍是取得先進製程節點的晶圓產能」，「目前仍存在大量缺口，我們預期中國將持續擴展先進製程節點的產能，以解決相關瓶頸，但我們仍預估，未來幾年依舊無法趕上與美國的技術差距」。

中國業者也深受美國制裁影響。晨星分析師李菲利斯（音譯）表示，中國業者要複製晶片加軟體的生態系，需要十年以上，因業者須因應客戶不願換供應商、缺乏先進製程技術、設備進口管制等挑戰。

