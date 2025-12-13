瑞銀：補貼減少 中國明年車市恐負增長

我的頻道

記者林宸誼／綜合報導
中國2026年車市將出現反轉。圖為廣交會新能源汽車及智慧出行展區。(中新社)
中國2026年車市將出現反轉。圖為廣交會新能源汽車及智慧出行展區。(中新社)

中國2026年車市將出現反轉，瑞銀最新發布中國汽車行業報告預測，中國乘用車市場將在2026年出現負增長的情況，預計銷量年減2%，而2025年的增速為8%。專家分析，主要原因是今年車市消費提前透支及明年補貼額度減少。

河南日報旗下財經全媒體平台「大河財立方」報導，中國乘聯分會秘書長崔東樹指出，今年以舊換新補貼及車輛購置免稅合計高達人民幣4000億元，但2026年補貼額度將減少，而且新能源車的車輛購置稅將課徵5%（此前免稅）約人民幣1000多億元，2026年車市面臨巨大壓力。

崔東樹認為，12月的新能源車零售應該很強，受今年新能源車車購稅免稅到期，明年買車多5%車購稅的政策影響，消費者在年底購車緊迫感更強，另外，由於海外銷售利潤較高，「不出海就出局」的趨勢明顯，出口強勢增長超預期。

新浪財經報導，瑞銀指出，如果車市整體出現負增長，那麼對於行業裡的小型企業來說，無疑將面臨更大的壓力，因為龍頭車企將擁有更強的體系能力，無論是在品牌號召力還是在成本定價上都更有優勢，而體量較小的車企，將可能面臨著新一輪的生死存亡之戰。

瑞銀提到，中國車企龍頭比亞迪自今年9月銷量為39.6萬輛，年減5.5%。這是比亞迪自2024年3月以來首次出現單月銷量下跌；到了10月，交付量為44.1萬輛，年減12%，創下兩年來最大的單月跌幅。11月比亞迪交付48萬輛，年減5%。但比亞迪11月的海外市場銷量達到13.1萬輛，年增300%。如果沒有海外市場提供的支撐，比亞迪的銷量數據會更難看。

而在中國曾經引發搶購的小米汽車，原本訂車到交車要等待一個月到九個月不等，12月首次推出現車選購的功能。選購這些車型，一方面可以享受快速提車、完整的原廠質保和售後服務，另外一方面可以享受價格優惠。小米汽車尚且如此，其他車企情況可能更不樂觀。

