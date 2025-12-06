中國地方政府舉債 轉向「影子銀行」

中國對地方政府舉債的治理整頓，迫使部分最富裕省份的國有實體也不得不轉向俗稱「影子銀行」的非銀行機構尋求高成本融資。（美聯社）

中國對地方政府舉債的治理整頓，迫使部分最富裕省份的國有實體也不得不轉向俗稱「影子銀行」的非銀行機構尋求高成本融資，這些非銀行機構收取年利率 高達8%或更多，國有實體這種無奈之舉，卻正在金融體系不甚透明的角落裡積聚風險。

影子銀行（Shadow Banking）指的是在傳統銀行體系之外，提供類似放貸、融資、資產管理等金融服務的機構或活動。它能增加市場流動性，但因缺乏嚴格監管，往往帶來高槓桿與系統性風險。

彭博報導，這些借貸舉措代表影子銀行捲土重來，與傳統貸款 機構相比，這個市場受到的監管較為寬鬆，過去幾年為降低風險收緊管控。知情人士透露，自9月以來，包括山東在內多個省份的地方政府旗下產業投資機構和融資平台，已累計從信託公司和租賃公司借款數十億美元。

知情人士表示，貸款收取的利率為8%或更高，是在債券 市場融資成本的三倍還多。構成中國影子銀行體系的金融機構願意提供資金，部分原因是在低利率環境下它們面臨可投資資產短缺的問題。此類貸款需求增長，反映中國政府為阻止各省透過所謂地方政府融資平台累積債務，而採取行動所帶來的後果。