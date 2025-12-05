比亞迪中國銷量下滑 王傳福：未來還有更多重磅技術發布

比亞迪董事長王傳福。(新華社)

今年比亞迪 中國市場銷量出現下滑，比亞迪董事長王傳福表示，在電動化上半場，低溫充電速度慢等使用者需求痛點，亟待透過技術突破予以解決。「後面比亞迪還有重磅技術發布，但目前不方便透露。」王傳福表示，比亞迪的核心競爭力在於技術，公司旗下12萬工程師團隊，是公司後續技術攻堅、重塑領先優勢的關鍵底氣與支撐。

IT之家報導，王傳福5日在臨時股東大會指出，由於比亞迪當前技術領先度不及前幾年，技術成果的市場驚豔度有所下降，加上行業同質化特徵漸顯，這一變化符合產品及技術發展的週期性規律。

根據公眾號「迪粉之家」披露的會議內容，王傳福還提到了比亞迪未來發展的幾個明確方向，包括未來 2到3 年，全面攻堅電動化技術及智慧化下半場，加大技術研發與投放力度，推出更具領先性的技術成果，繼續擴大技術領先優勢。並且正視以往順風市場環境下滋生的「行銷惰性」，未來同步強化行銷等配套能力，精準對接用戶需求，實現技術優勢向市場競爭力的高效轉化；並持續加力開拓海外市場。

比亞迪今年 11 月的銷量為 48萬輛創下年內新高，但年減 5.2%。今年前11月累計銷量為418.2萬輛，年增11.3%。

中國證券報報導，在短短1小時的問答環節中，王傳福多次提及「技術為王」。他直言，當前行業技術同質化特徵漸顯。「每一次成功都是新一輪危機的開始，要做好充足的準備，才能讓公司在每一次市場週期中處於不敗之地。」

比亞迪較早布局海外市場，在中國市場競爭加劇的情況下，海外成為比亞迪開拓市場的重要「支點」。今年以來，比亞迪海外表現持續亮眼，11月海外銷量首次邁過10萬輛大關，達13.19萬輛，去年同期僅2.81萬輛。

對於股東關心的智慧化發展問題，王傳福表示，AI 技術的落地關鍵在於場景，公司將聚焦製造場景，推動AI技術在汽車及零部件製造領域的廣泛應用。

他表示，公司高度重視AI技術發展，已投入大量資金在人力資源、硬體設計等方面，並依託汽車製造及垂直整合優勢，開發了適配豐富應用場景的技術應用。

王傳福認為，技術落地最終要依靠場景，公司將持續攻堅智慧化技術，同時結合自身場景優勢進行創新。「比亞迪始終堅持技術為王，在智慧化領域也不會掉隊，公司全平臺、全場景、海量用戶保有量發力後，將釋放巨大效益。」