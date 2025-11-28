中國工業企業利潤10月年減5.5% 跌回負增長區間

中國商務部推出各項舉措鼓勵消費。圖為河北石家莊11月中的灣里廟燈會，豐富市民夜生活。（新華社）

中國國家統計局27日公布，10月規模以上工業企業利潤年減5.5%，為近五個月最大跌幅，告別兩個月高增長，重回負增長區間。這一資料反映當前中國工業企業在成本壓力、市場需求疲軟等多重因素下的經營挑戰。

而此前的8月和9月，規模以上工業企業利潤按年分別大幅增長20.4%和21.6%。

中國國家統計局工業司首席統計師于衛寧分析，受到去年同期基數有所抬高、財務費用增長較快以及營收下降等因素影響，導致10月工業企業利潤年減5.5%。

累計今年1至10月規模以上工業企業營業收入人民幣113.37兆元，年增1.8%；1至10月工業企業利潤人民幣5兆9500億元，年增1.9%，較1至9月回落1.3個百分點。

華爾街 見聞報導，中金公司認為，10月工業企業利潤回落主要源於三個原因：一是營收年降3.3%，受出口交貨值年增率轉負及工業增加值放緩影響；二是費用率上升零點38個百分點，降本增效空間收窄；三是投資收益大幅減少。結構上，製造業利潤降幅最大，上中下游均受投資收益與費用拖累。

此外，成本壓力加劇，原材料價格持續上漲，導致企業營業成本增加。加上需求端疲軟，中國國內消費復甦不如預期，以及出口增速放緩，企業產銷銜接水準下降，直接影響利潤增長 。

為了刺激內需消費，中國國務院 宣布，將從三個方面推動商品消費擴容升級。一是促進大宗消費，汽車、家電、家居等大宗消費，將擴大二手車流通，拓展汽車改裝、租賃、賽事、房車露營等汽車後市場。二是壯大新型消費，鼓勵企業開設首店、舉辦首秀首展活動。三是打造國際化消費環境，今年1至9月，離境退稅 商品銷售額增長近一倍，要打造便利消費環境讓更多海內外朋友到中國消費。