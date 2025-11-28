我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「大賣空」貝瑞大方分享他看好的4支股票 但你得有耐心

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

中國工業企業利潤10月年減5.5% 跌回負增長區間

記者林茂仁／綜合報導
中國商務部推出各項舉措鼓勵消費。圖為河北石家莊11月中的灣里廟燈會，豐富市民夜生活。（新華社）
中國商務部推出各項舉措鼓勵消費。圖為河北石家莊11月中的灣里廟燈會，豐富市民夜生活。（新華社）

中國國家統計局27日公布，10月規模以上工業企業利潤年減5.5%，為近五個月最大跌幅，告別兩個月高增長，重回負增長區間。這一資料反映當前中國工業企業在成本壓力、市場需求疲軟等多重因素下的經營挑戰。

而此前的8月和9月，規模以上工業企業利潤按年分別大幅增長20.4%和21.6%。

中國國家統計局工業司首席統計師于衛寧分析，受到去年同期基數有所抬高、財務費用增長較快以及營收下降等因素影響，導致10月工業企業利潤年減5.5%。

累計今年1至10月規模以上工業企業營業收入人民幣113.37兆元，年增1.8%；1至10月工業企業利潤人民幣5兆9500億元，年增1.9%，較1至9月回落1.3個百分點。

華爾街見聞報導，中金公司認為，10月工業企業利潤回落主要源於三個原因：一是營收年降3.3%，受出口交貨值年增率轉負及工業增加值放緩影響；二是費用率上升零點38個百分點，降本增效空間收窄；三是投資收益大幅減少。結構上，製造業利潤降幅最大，上中下游均受投資收益與費用拖累。

此外，成本壓力加劇，原材料價格持續上漲，導致企業營業成本增加。加上需求端疲軟，中國國內消費復甦不如預期，以及出口增速放緩，企業產銷銜接水準下降，直接影響利潤增長 。

為了刺激內需消費，中國國務院宣布，將從三個方面推動商品消費擴容升級。一是促進大宗消費，汽車、家電、家居等大宗消費，將擴大二手車流通，拓展汽車改裝、租賃、賽事、房車露營等汽車後市場。二是壯大新型消費，鼓勵企業開設首店、舉辦首秀首展活動。三是打造國際化消費環境，今年1至9月，離境退稅商品銷售額增長近一倍，要打造便利消費環境讓更多海內外朋友到中國消費。

中國商務部及工信部等六部門並制定「關於增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案」，要求到2027年，消費品供給結構明顯優化，形成三個兆元級消費領域和十個千億級消費熱點，並且打造一批富有文化內涵、享譽全球的高品質消費品，讓消費對經濟增長的貢獻率穩步提升。

2025年中國工業利潤年增率 資料來源：中國國家統計局
2025年中國工業利潤年增率 資料來源：中國國家統計局

國務院 華爾街 退稅

上一則

資料中心散熱出包 芝加哥商業交易所暫停交易

下一則

多國央行逐漸減持美元 擬增持黃金、歐元

延伸閱讀

美正式延長178項中國商品關稅豁免 醫療與太陽能製造設備入列

美正式延長178項中國商品關稅豁免 醫療與太陽能製造設備入列
中晶圓代工中芯、華虹 走紅車規、工業級晶片「硬賽道」

中晶圓代工中芯、華虹 走紅車規、工業級晶片「硬賽道」
美國會報告：「中國製造2025」大致達標 曝美供應鏈弱點

美國會報告：「中國製造2025」大致達標 曝美供應鏈弱點
報告：「中國製造2025」已大致達標 暴露美供應鏈弱點

報告：「中國製造2025」已大致達標 暴露美供應鏈弱點

熱門新聞

American Bitcoin Corp. 共同創辦人兼策略長艾瑞克·川普9月16日在紐約那斯達克交易所敲鐘儀式上發表談話。(路透)

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

2025-11-23 19:10
紐約市電力公司聯合愛迪生說，今年迄今斷電11.1萬戶，遠高於2024年一整年的3萬戶。(美聯社)

今年電費平均漲11% 民眾付不起帳單掀「斷電潮」

2025-11-24 19:24
輝達執行長黃仁勳在台灣宴請供應鏈夥伴，勝宏科技創辦人陳濤（站後排最左）也是座上客。(本報系資料庫)

供應商低調默默賺 黃仁勳助他攢下91億美元身家

2025-11-25 23:28
鴻海今天舉行 2025 年鴻海科技日（HHTD25），頭髮明顯花白的郭台銘（右）以貴賓身分現身活動現場。記者胡經周／攝影

滿頭白髮 鴻海創辦人郭台銘現身2025鴻海科技日

2025-11-21 15:45
特斯拉執行長馬斯克（左）和Nvidia執行長黃仁勳，在華府舉行的「美國-沙烏地投資論壇」上對談。（截圖自YouTube）

AI會改變人類工作？馬斯克、黃仁勳罕見對談 看法不同

2025-11-21 01:10
美國經濟持續擴張但勞動市場走軟，讓聯準會（Fed）的工作變得相當困難。（歐新社）

提振經濟或降溫？美國經濟驚現「不尋常現象」 讓Fed傷透腦筋

2025-11-24 07:10

超人氣

更多 >
香港大火已83死 76傷 逾250人失聯

香港大火已83死 76傷 逾250人失聯
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家

黃仁勳與妻女意外現身台北四平街 傳前往大直張忠謀家
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返
巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險