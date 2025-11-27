中國開源AI下載量首度超車美國 主要由DeepSeek和通義千問包辦

我的頻道

編譯劉忠勇／綜合報導
中國在推動「開放式模型」方面的力度，和多數美國科技巨人採取的「封閉式」策略形成鮮明對比。圖為民眾在杭州市文三數字生活街區的AI黑科技市集上體驗DeepSeek的人工智能大模型。（新華社）
中國在推動「開放式模型」方面的力度，和多數美國科技巨人採取的「封閉式」策略形成鮮明對比。圖為民眾在杭州市文三數字生活街區的AI黑科技市集上體驗DeepSeek的人工智能大模型。（新華社）

中國在全球「開放式」人工智慧（AI）模型市場上已超越美國，在這項關鍵技術應用方面搶得全球主導優勢。

麻省理工學院（MIT）和開源AI新創公司Hugging Face的研究顯示，中國新開發的開放式模型下載量占比一年來攀升至17%，如今已超越美國開發者合計的15.8%，為中國首度在這個領域勝過美國。

數據顯示，中國開源模型下載量主要由DeepSeek和阿里巴巴的通義千問（Qwen）包辦。

所謂開放式模型，指的是供開發者免費下載、修改並整合的AI模型，能讓新創公司更容易打造產品、研究人員也能以此基礎改良，若能獲廣泛採用，未來對AI發展方向也能掌握更大的影響力。

中國在推動「開放式模型」的力道，和多數美國科技巨人採取的「封閉式」策略形成鮮明對比。美國OpenAI谷歌及Anthropic等公司傾向完全掌控自家最先進的技術，透過訂閱或企業服務來獲利。中國業者被切斷輝達的先進AI晶片供應後，在北京當局的鼓勵下，朝更廣泛開放模型的方向發展。

墨卡托中國研究所（MERICS）分析師張文怡說：「在中國，開源某種程度上比在美國更主流。美國企業不願意這麼做，依靠高評價賺錢，不想把核心祕密拿去開源。」

川普政府為贏得AI競賽，積極推動美國企業投入有具「美國價值觀」的開放式模型，並把這項方向寫進官方的「AI行動計畫」內。

OpenAI今年8月推出首批可免費使用的「開放權重」模型，但不像真正的「開源」模型一般提供完整程式碼和訓練資料，無法讓外界從零開始自行訓練模型。

Meta現在也調整策略，把更多資源轉往開發強大的封閉式模型。Meta正和OpenAI、Anthropic及谷歌等對手角逐「超級智慧」。

