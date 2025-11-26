中顯示器產業涉侵權被美調查 TCL、惠科、海信等列被告

我的頻道

記者黃雅慧／綜合報導
美國國際貿易委員會（ITC）近日決定對特定液晶器件、組件及其下游產品啟動337調查。（取材自TCL華星官網）
中國貿易救濟信息網消息稱，美國國際貿易委員會（ITC）近日投票決定對特定液晶器件、組件及其下游產品啟動337調查。中國知名企業如TCL、惠科與海信等都列被告。中美顯示器產業上的知識產權博弈再添一樁。

所謂「337調查」是指ITC依據美國「1930年關稅法」第337節的有關規定，針對進口貿易中的智慧財產權侵權行為以及其他不公平競爭行為開展調查，裁決是否侵權及有必要採取救濟措施的一項準司法程序。

列為被告的還有韓國LG、美國西屋電氣公司（Westinghouse Electric）等。

ITC將於立案後45天內確定調查結束期，救濟令自發布之日起生效，並於發布後第60日起具有終局效力。

中國液晶企業此前也受過337調查，美國康寧公司曾在2024年12月向ITC提出立案調查申請，主張對美出口、進口及銷售的特定液晶顯示器玻璃基板、其下游產品及製造方法，涉嫌侵犯專利。當時包括彩虹光電、惠科、海信等陸企皆被列入被告。惠科最終選擇和解，因此該案在今年8月ITC確認基於和解協議而終止對惠科調查，但其餘未和解企業仍在審理中。中國方面有不少聲音認為，中國液晶巨頭應該抱團積極應對，共同對抗訴訟。

有分析認為，康寧337調查可能對整個液晶顯示器行業帶來連鎖反應，因從供應鏈角度看，特別是海信、TCL等電視整機廠商，他們在北美的出貨量占比高達51%，此次調查可能會對這些熱門品牌產生直接影響，造成供應鏈的波動。

