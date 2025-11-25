中科院攻核融合 開發人造太陽 將成未來供電新顯學

我的頻道

記者謝守真／綜合報導
中國積極推進核融合商業化發電研究，中科院24日在合肥正式啟動緊湊型聚變能（核融合）實驗裝置（BEST）計畫。（新華社）

中國積極推進核融合商業化發電研究，其自然科學最高學術機構-中國科學院（中科院）24日在合肥正式啟動緊湊型聚變能（核融合）實驗裝置（BEST）計畫，預計2027年建成後，將展開燃燒等離子體實驗。據悉，燃燒等離子體是核融合工程關鍵，若反應能依靠自身熱量維持，將成為未來持續發電基礎。

光大證券認為，基於未來AI產業發展對於用電結構的重塑，可控核融合產業具備長期增長潛力，在中國，伴隨核融合業多個專案推進，新路線及專案不斷發布，行業進入密集招投標期。

科創板日報指出，中科院昨啟動「燃燒等離子體」國際科學計畫，並向國際核融合界首次發布BEST研究計畫。按規劃，BEST於2027年底建成後，將展開氘氚燃燒等離子體實驗，驗證長脈衝穩態運行能力，力求核融合功率達20至200兆瓦，以示範核融合能發電。

核融合是指兩個較輕的原子核（如氫的同位素氘和氚）結合，形成一個較重的原子核（如氦）並釋放巨大能量的過程。這種反應是太陽發光發熱的原理，也是未來潛在的清潔能源形式。不過，核融合的商業化發電還在實驗研究階段，離實際應用還有很長的路要走。

BEST被視為中國下一代「人造太陽」，採用緊湊型高場技術路線，與ITER（國際熱核融合實驗反應爐）、EAST（全超導托卡馬克核融合實驗裝置）等不同，透過更強磁場在更小體積中約束壓縮等離子體，以較小裝置實現較高功率密度。報導認為，這代表研發重心從原理驗證向工程可行性及經濟性轉移。

在國際合作，BEST將全面向全球科學界開放，設立科研基金，已有十餘國科學家簽署「合肥聚變宣言」，推進合作交流。在產業端，核融合工程正加速邁向工程化。

近期相關招標頻現大訂單，聚變新能公司發布逾人民幣20億元採購，涵蓋電源、低溫屏蔽包層等；中科院等離子體所則釋出逾人民幣13億元（約1.83億美元）涉氚平台採購，氚為可控核融合最關鍵且具挑戰性燃料。

中國投行中金公司說，核融合正邁向「工程化驗證」及「示範堆導入」階段，產業正從實驗室走向工程化落地的關鍵躍遷期，在核心部件領域，中國國產化進度將影響產業節奏，長期取決於成本控制與跨學科技術融合（如利用AI實現對等離子體的智能控制）。

