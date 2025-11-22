鴻海轉型攻AI基礎設施 美日大進擊

2025年鴻海科技日，創辦人郭台銘(左)與董事長劉揚偉一起現身。(記者胡經周／攝影)

鴻海 董事長劉揚偉21日宣布，鴻海將由AI 伺服器供應商，轉型成為AI基礎設施解決方案供應商，除攜手OpenAI 打造下一世代AI資料中心基礎設施，首個據點在美國俄亥俄州，並與KDDI、軟銀、NTT與三菱電機等大咖合作，進軍日本主權AI基建市場，展現鴻海AI布局美日大進擊企圖心。

鴻海科技日2025盛大開幕，向全球展現其加速轉型為AI驅動科技平台服務公司的決心，包括輝達（NVIDIA）、OpenAI、Google母公司Alphabet等策略夥伴同台，透過論壇與展品，展現鴻海強大的垂直整合實力。

劉揚偉指出，AI非常難，鴻海每周可以產出近1000組AI機櫃，且持續成長，一組AI機櫃往往搭載超過72顆GPU，支撐這樣的高密度運算必須搭配散熱，液冷與氣冷方案，鴻海都有完整能力。整個機櫃約40%的零件由鴻海自製，這就是為什麼鴻海不是一般的系統組裝，而是具備完整核心技術的製造者。

針對美國布局，鴻海原先在德州、威州、俄州與加州四地設立AI生產據點，現在又增添印第安納州與維吉尼亞州，在美國AI版圖持續擴大，主要是AI基礎設施需求遠超過供給。

針對鴻海與OpenAI合作，劉揚偉說，OpenAI是目前生成式AI最大使用者，但OpenAI利用現在AI資料中心架構，訓練模型過程常發生IT系統崩潰，或是電力與散熱等問題，雙方因此攜手打造下世代的新架構，新架構當然包括電力。

分析師認為，鴻海集團將能從這項合作，更了解客戶對人工智慧（AI）伺服器機櫃產品的回饋，並且搭上美國資料中心興建熱潮，搶食更多商機。

鴻海與OpenAI攜手進軍AI硬體領域，凸顯雙方的合作深化，從間接供應商成為直接合作夥伴，進化為類似鴻海集團直接和Google、AWS及微軟等雲端供應商直接溝通的模式。

分析師指出，這項合作將幫助鴻海更加理解AI伺服器機櫃終端客戶的回饋，有利加速開發AI伺服器機櫃架構，更快讓新系統上線，也能讓鴻海集團更深入了解大型AI業者的運算需求，幫助設計出符合先進大型語言模型要求的產品。

劉楊偉說，雙方先在美國加州聖荷西OpenAI總部合作，快速討論出下一世代架構設計，目前鴻海在北加州辦公室有一個實驗室做研發，至於生產據點可能先選在俄州，未來將到處都是，奧特曼的目標是每周達到1GW規模算力，大致朝這方向推進。

劉揚偉強調，最近在AI資料中心產業談到閉環資金，資金非常龐大，大家非常關心錢從哪裡來，因此，鴻海與OpenAI不會馬上談到很大的交易（deal），但是會一步步往前走，目前雙方沒有談到合資（JV）與數量的承諾，不代表未來不會發生。