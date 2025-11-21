中國救房市喊補貼房貸利息 研議新一輪政策支持

我的頻道

記者林宸誼／綜合報導
中國救房市，住建部等多部門正在考慮新一輪房市支持政策，包括首次對新增個人住房貸款提供利息補貼。（中新社）
中國搶救房市再出招，中國住建部等多部門正在考慮新一輪房市支持政策，包括首次對新增個人住房貸款提供利息補貼，以扭轉低迷的房地產市場情緒，防止行業進一步疲軟影響金融系統的穩定。

彭博報導，中國住建部其他正在醞釀的房市措施還包括提高房貸借款人的個人所得稅專項扣除額，以及進一步降低住房交易契稅等。相關部門至少在今年第3季起就開始討論新政策。

中國一直努力穩定房地產市場，房市低迷已衝擊居民財富、消費、就業等方面。盡管約一年前在政府政策支持下，房市曾小幅回暖，但復甦勢頭很快消退。今年第2季以來住房銷售進一步下滑，10月固定資產投資更是出現大幅滑坡。

最近幾個月，中國42個大城市的首套房貸款平均利率徘徊在3.06%左右。去年10月政府推出房地產政策組合拳時，相關利率曾創下3.05%的紀錄低位。中國9月起對個人消費貸款利息提供財政補貼，以釋放消費潛力，當局考慮在房地產市場仿效。

之前公布的降低房屋貸款門檻、放寬購買住宅數目限制等舉措，未能遏制市場的下跌勢頭。北京、上海和深圳8月紛紛放寬買樓限制，尤其是針對郊區。不過路透先前根據中國國家統計局公布的數據計算，10月70個大中城市新建商品住宅價格指數年減2.2％；月減0.5％，創下2024年10月來最大跌幅。

中指研究院11月初公布報告顯示，在高掛牌量及預期偏弱影響下，二手房（中古屋）價格下跌壓力仍較大，「以價換量」態勢延續。百城二手住宅10月均價為每平方公尺人民幣1萬3268元，月減幅和年減幅均較9月擴大，分別跌0.84%和7.6%。

惠譽指出，中國房地產市場的黯淡前景、家庭償還房貸等能力的減弱，代表銀行的資產品質明年可能惡化。中國國家金融監督管理總局的數據顯示，商業銀行第3季末不良貸款餘額人民幣3.5兆元，達到歷史高峰。

貸款 房地產 利率

