我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

指尖種田 中國多省試水全流程無人化耕、種、管、收無人農場

財經新聞組／綜合報導
農業無人機在安徽省亳州市譙城區趙橋鄉的無人農場，進行自主作業。（新華社）
農業無人機在安徽省亳州市譙城區趙橋鄉的無人農場，進行自主作業。（新華社）

中國多個農業大省試水「無人農場」模式。

中新社報導，「鼠標輕點執行任務，無人駕駛的旋耕機、深耕機和條播機就依次駛出，沿著預設路線進入田間，自主完成秋播。」山東省鄒平市焦橋鎮的無人農場內，工作人員開啟「指尖種田」。

焦橋鎮與中國科學院聯合打造了這片占地面積830餘畝的「無人農場」。在這裡，地面物聯網傳感器、高空無人機與天上遙感衛星織就一張農情監測網，土壤墒情、病蟲災害等數據，可實時回傳至「雲端大腦」，經過智能分析後，再反向指揮農機精準作業。藉助「空-天-地」一體化技術，該農場已實現對小麥、玉米「耕、種、管、收」全流程無人化作業。     　　

王亮是焦橋鎮史辛村的種糧大戶，2020年起，他流轉了100畝土地投身規模化種植。「早年，一家三口種10畝地，單是秋收秋種就得耗時兩個月。如今，播種、收割等藉助智慧化農機，噴藥租用無人機，1小時就能完成大片農田作業。」

為控制成本，王亮並未盲目購置大型設備，而是租用合作社農機。在他看來，未來農業必將走向專業化、集團化，小型農場或將逐步被大型農場整合，傳統農民的角色也可能隨之減少。「智慧化農機給了我進一步擴大種植規模的勇氣。」

中國糧食主產區黑龍江省七星農場示範區，已實現無人駕駛插秧機插秧、無人機植保、無人聯合收割機收穫、自動閘門灌溉等。中原糧倉河南也在「無人農場」中探索未來農業發展新模式，逐步實現全天候、全過程、全空間的無人化農作物「耕、種、管、收」。

中國科學院空天信息創新研究院導航遙感融合應用研究室副主任劉炳成表示：「北斗衛星導航系統的精準賦能、物聯網與大數據的深度融合，讓智能農機具備了自主決策與作業能力，為無人農場普及掃清技術障礙。」

「而技術變革更深層次的驅動力來自『誰來種地』的現實課題。」劉炳成認為，無人農場將農民從體力勞動中解放，指尖種田的新模式讓農業成為技術密集型領域，為「新農人」搭建了施展才華的平台。

無人機 河南

上一則

北京、清華AI專利數量 贏美國哈佛大學等4所名校

下一則

供應鏈衝擊持續 FedEx執行長重申美中貨運量下滑 全球物流大洗牌

延伸閱讀

澤倫斯基訪馬德里 西班牙承諾援烏克蘭9.4億元

澤倫斯基訪馬德里 西班牙承諾援烏克蘭9.4億元
俄無人機襲擊第聶伯羅 烏克蘭2新聞媒體所在大樓受損

俄無人機襲擊第聶伯羅 烏克蘭2新聞媒體所在大樓受損
電磁彈射無人機航母「四川艦」 完成首次海試

電磁彈射無人機航母「四川艦」 完成首次海試
台粉砸百萬讓無人機在大巨蛋升空 Super Junior當場爆哭

台粉砸百萬讓無人機在大巨蛋升空 Super Junior當場爆哭

熱門新聞

隨著中日關係急凍，中國發布赴日旅遊示警，野村分析師警告說，這可能進一步讓日圓承受貶值壓力。（路透）

高盛野村雙雙示警 日圓貶值「兩大壓力鍋」：旅遊收益急降與財政風險

2025-11-17 04:44
稀土元素氧化釔（Yttrium oxide）價格今年暴漲近1,500%，並創下歷史新高。圖為稀土釔的樣本。路透

稀土危機…釔價狂飆1500%創新高 中國管制震撼全球產業鏈

2025-11-18 12:01
紐西蘭威靈頓商店街區市況冷清。 （路透）

這國因為經濟停滯 國民出走海外人數創新高

2025-11-13 04:49
美銀首席策略師哈奈特表示，最近風險性資產漲勢踢到鐵板，是因為「泡沫預期」升高，並非泡沫本身的問題。(美聯社)

趁泡沫爆破前賣美股？美銀策略師：撐盤3股力量後勁十足

2025-11-15 15:43
Bernstein分析師胡美琳表示，Labubu可能重演豆豆娃崩盤慘劇。路透

Labubu恐重演這玩具崩盤慘劇 分析師警告：別碰泡泡瑪特

2025-11-17 09:39
全美最大電信業者威瑞森通訊為因應市場競爭並降低成本，下周將裁員1萬5000人。(美聯社)

電信競爭激烈...威瑞森將裁1.5萬人 公司史上之最

2025-11-13 19:26

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據