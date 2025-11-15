台預售屋買氣 探近57個月新低

我的頻道

記者朱曼寧／綜合報導
台灣房市預售市場買氣慘；房市示意圖。（記者游智文／攝影）
台灣房市預售市場買氣慘，惟在住宅開工量大的前提下，開發商壓力增大。據信義房屋統計，9月預售揭露件數共2084件，較去年同期的8242件大減6000多件，年減75%，探近57個月以來的新低。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，由於今年預估住宅開工數量會超過11萬戶，但今年預售揭露數量可能會跌破4萬件，不少房屋可能預售階段賣不完，短期內供需失衡，體質不健全的開發商恐怕會感受到財務壓力。

觀察六都9月預售揭露件數，台北市共159件，年減74%；新北市相對穩健，共455件，但仍年減63%；桃園市374件，年減76%；台中市339件，年減79%；台南市164件，年減73%；高雄市160件，年減80%。

曾敬德表示，以過去市場經驗來看，單月賣個七、八千件都算是有人氣的市場，谷底也有個單月5000件的交易量能，景氣好則是可以衝破單月成交1萬件以上，去年上半年景氣大好，平均單月衝到銷售超過1.3萬件，最近則是單月都不到3000件的水準，交易跟去年比「已經不是腰斬、而是膝蓋斬」。

曾敬德表示，雖然政府延長建照期限，但開發商因為銀行融資需要按時程開發，預售交易量能低落，對於開發商的財務能力也會造成考驗，時間一拉長就可能有開發商財務吃緊，雖然資產價格仍大於負債，但往往現金流出問題，就容易出事。

針對預售市場近期狀況，住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，不少大案的成本高，雖然一延再延但也拖不下去，開案後陸續開工將會推升開工量，不過因為大案有一定話題性與買盤支持，反而有個案表現逆勢突圍的機會。

