中芯產線滿載 今年營收有望衝高

中芯國際產線繼續保持滿載，毛利率約為18%到20%。（路透）

中芯國際聯合CEO 趙海軍14日在第三季業績會上表示，當前產線仍處於供不應求，出貨量還無法滿足客戶需求，因此給出的第四季營收指引與上季相比持平到增長2%，產線繼續保持滿載，毛利率 約為18%到20%，全年銷售收入預計超過90億美元，營收規模將踏上新台階。

趙海軍指出，第三季銷售收入23.82億美元，與上季相比增長7.8%。第三季折合8吋標準邏輯月產能增至102.3萬片。12吋和8吋晶圓收入占比分別為77%和23%，占比平穩，產能利用率達到95.8%，出貨量繼續提升，銷售片數與上季相比增長4.6%至249.9萬片，主要是產業鏈切換加速進行，以及通路還在備貨補庫存，公司積極配合客戶保證出貨，今年平均銷售單價與上季相比增長3.8%，主要是產品組合變化，製程複雜的產品出貨增加。

從銷售收入以地區分類來看，趙海軍提到，中國、美國、歐亞占比分別為86%、11%和3%。