我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

庫克最快明年交棒？FT：蘋果加快準備 熱門接班人選出爐

怎讓關稅降至15%？瑞士討好川普秘密武器：勞力士與金條

中芯產線滿載 今年營收有望衝高

記者林宸誼／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中芯國際產線繼續保持滿載，毛利率約為18%到20%。（路透）
中芯國際產線繼續保持滿載，毛利率約為18%到20%。（路透）

中芯國際聯合CEO趙海軍14日在第三季業績會上表示，當前產線仍處於供不應求，出貨量還無法滿足客戶需求，因此給出的第四季營收指引與上季相比持平到增長2%，產線繼續保持滿載，毛利率約為18%到20%，全年銷售收入預計超過90億美元，營收規模將踏上新台階。

趙海軍指出，第三季銷售收入23.82億美元，與上季相比增長7.8%。第三季折合8吋標準邏輯月產能增至102.3萬片。12吋和8吋晶圓收入占比分別為77%和23%，占比平穩，產能利用率達到95.8%，出貨量繼續提升，銷售片數與上季相比增長4.6%至249.9萬片，主要是產業鏈切換加速進行，以及通路還在備貨補庫存，公司積極配合客戶保證出貨，今年平均銷售單價與上季相比增長3.8%，主要是產品組合變化，製程複雜的產品出貨增加。

從銷售收入以地區分類來看，趙海軍提到，中國、美國、歐亞占比分別為86%、11%和3%。

趙海軍說，其中中國區收入與上季相比增加11%，主要是產業鏈切換加速進行，加上中國的市場還在擴大，客戶有拉貨的需求，圍繞資源緊急需求，公司調整的產能分配，使得季度地區收入占比有了波動。

中芯國際聯席CEO趙海軍14日表示，記憶體晶片產能供應緊張，導致智慧手機領域客戶...
中芯國際聯席CEO趙海軍14日表示，記憶體晶片產能供應緊張，導致智慧手機領域客戶拿貨趨於謹慎。（圖／取自全球IC企業家大會）

利率 CEO

上一則

因應美關稅、中競爭 南韓將擴大對電動車的金援與補貼

下一則

台預售屋買氣 探近57個月新低

延伸閱讀

安世與客戶商量買晶圓供中國工廠 繞過荷蘭政府繼續生產

安世與客戶商量買晶圓供中國工廠 繞過荷蘭政府繼續生產
阿帕拉契地區 全球最危暴雨熱點 肯州、西維州交界位災區「靶心」

阿帕拉契地區 全球最危暴雨熱點 肯州、西維州交界位災區「靶心」
中國半導體短缺嚴重 中芯產能優先供給華為

中國半導體短缺嚴重 中芯產能優先供給華為
聯合國最新糧食報告 16國家及地區列為飢餓熱點

聯合國最新糧食報告 16國家及地區列為飢餓熱點

熱門新聞

富爸爸作者清崎說，被解僱是人生數一數二痛苦的事，好險他是老闆。（取材自清崎X）

感恩節將至…美國卻有15萬人被解雇 富爸爸作者清崎無奈吐1句話

2025-11-08 18:31
「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。路透

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

2025-11-07 10:15
大摩預期AI持續推動記憶體的超級周期。圖為DRAM模組。(路透)

現在囤記憶體、2年後暴富？漲幅最高700% 比黃金還猛

2025-11-07 23:25
高齡95歲的「股神」巴菲特發表告別信，宣布他將「歸於沉寂」。(美聯社)

95歲巴菲特發表告別信「我將歸於沉寂」 曝千億財產如何處理

2025-11-10 19:23
比特幣已從上月逾12.6萬美元高峰重摔至10.5萬美元，上周還一度跌破10萬美元大關。路透

比特幣已急跌 為何富人和專業投資人仍打算加碼買進？

2025-11-12 09:31
「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。(路透)

「黃金白金比」大跌 美股將崩盤? 未來1年跌幅恐2位數

2025-11-08 01:05

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家

神舟21號成功降落東風著陸場 神舟20號3航天員回家
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身