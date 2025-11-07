我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

現在囤記憶體、2年後暴富？漲幅最高700% 比黃金還猛

記者林宸誼／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大摩預期AI持續推動記憶體的超級周期。圖為DRAM模組。(路透)
大摩預期AI持續推動記憶體的超級周期。圖為DRAM模組。(路透)

記憶體已經取代黃金，成了今年漲得最凶的實體「理財產品」。一位中國華強北的經銷商表示，現在記憶體產品一天一個價，9月以來一直在漲。有研究機構發現，今年以來，DDR4的出廠價最高暴漲超過700%。甚至有人在社交媒體上呼籲：「現在囤記憶體條，兩年以後能暴富。」

新浪財經報導，這位經銷商提供了一組價格數據，7日全新三星1TB固態硬碟報價650元（人民幣，下同，約91.8美元），過去一個月翻了一倍；主流消費級記憶體條、16G的三星DDR4報價420元（約59.3美元）且貨量極少，而兩個月前是200元（約28.3美元）左右。

消費級配件漲得猛，自然很快就影響了消費者的錢包。首當其衝的，是準備趁雙十一換手機的消費者。10到11月本是秋季新品發布季，但很多人發現，今年的新手機較上一代集體漲價200到500元。

其中，大記憶體機型漲價更猛，iPhone 17 Pro Max的2TB版本比1TB價格高出4000元；安卓機256G和512G版本的差價也普遍達到500到600元。

小米董事長雷軍在微博表示，「記憶體漲價實在太多」。iQOO副總裁羅鋒指出，「此次存儲漲價已直接影響到定價策略。」

感覺被「刺」的還有準備換電腦的消費者。有「裝機黨」表示，9月初配的主機，花700元買了記憶體條，兩個月後發現已經漲到1500元。而本打算蹲雙十一好價的「等等黨」則是悔不當初。甚至有人在社交媒體上呼籲：「現在囤記憶體條，兩年以後能暴富。」

有分析師表示，記憶體件約占手機硬體成本的10%到20%，以目前存儲的漲價速度，手機普遍漲個幾百元是無法避免的。

實體資產「坐地起價」，反映未來預期的股市更是一路飛漲。今年，美股存儲龍頭晟碟股價已經漲超300%，希捷科技漲超200%，威騰電子、美光漲超180%；A股存儲晶片概念已漲超60%。

摩根史坦利在近期一份研報裡判斷，AI驅動下記憶體行業供需失衡加劇，預計將開啟持續數年的「超級周期」，到2027年全球記憶體市場規模將向3000億美元邁進，記憶體晶片行業或正迎來新一輪產業周期的起點。

三星 雷軍 iPhone 17

上一則

特斯拉Cybercab亮相上海進博會 明年第2季計畫量產

下一則

台積電晶片明年漲8至10% iPhone18成本將大增

延伸閱讀

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
中國央行連12個月買黃金 全球央行購金熱潮不減

中國央行連12個月買黃金 全球央行購金熱潮不減
天貓雙11黃金大熱銷 年輕人成搶金主力

天貓雙11黃金大熱銷 年輕人成搶金主力
中黃金政策收緊 消費熱潮降溫 重挫珠寶股

中黃金政策收緊 消費熱潮降溫 重挫珠寶股

熱門新聞

「黃金白金比」大跌意味美國股市可能即將大幅回檔修正。路透

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

2025-11-07 10:15
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。（路透）

反擊北京 川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

2025-11-02 08:10
比特幣跌破10萬美元大關，大戶過去一個月持續拋售。（路透）

單日48萬人爆倉 比特幣回檔20%背後揭密 巨鯨大戶已倒貨450億美元

2025-11-05 01:40
美股近來顯露疲態，一些華爾街大咖表示市場即將進入修正，投資人究竟是該走或是留。（美聯社）

華爾街大咖說股市即將修正 投資人該走或留?

2025-11-04 10:56
美國電動車大廠特斯拉前十大股東之一的挪威主權財富基金今天說，將投票反對特斯拉提出、價值可能超過1兆美元的執行長馬斯克薪酬方案。路透

特斯拉1兆美元薪酬馬斯克 大股東挪威主權基金反對

2025-11-04 10:33

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」