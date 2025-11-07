現在囤記憶體、2年後暴富？漲幅最高700% 比黃金還猛

大摩預期AI持續推動記憶體的超級周期。圖為DRAM模組。(路透)

記憶體已經取代黃金，成了今年漲得最凶的實體「理財產品」。一位中國華強北的經銷商表示，現在記憶體產品一天一個價，9月以來一直在漲。有研究機構發現，今年以來，DDR4的出廠價最高暴漲超過700%。甚至有人在社交媒體上呼籲：「現在囤記憶體條，兩年以後能暴富。」

新浪財經報導，這位經銷商提供了一組價格數據，7日全新三星 1TB固態硬碟報價650元（人民幣，下同，約91.8美元），過去一個月翻了一倍；主流消費級記憶體條、16G的三星DDR4報價420元（約59.3美元）且貨量極少，而兩個月前是200元（約28.3美元）左右。

消費級配件漲得猛，自然很快就影響了消費者的錢包。首當其衝的，是準備趁雙十一換手機的消費者。10到11月本是秋季新品發布季，但很多人發現，今年的新手機較上一代集體漲價200到500元。

其中，大記憶體機型漲價更猛，iPhone 17 Pro Max的2TB版本比1TB價格高出4000元；安卓機256G和512G版本的差價也普遍達到500到600元。

小米董事長雷軍 在微博表示，「記憶體漲價實在太多」。iQOO副總裁羅鋒指出，「此次存儲漲價已直接影響到定價策略。」

感覺被「刺」的還有準備換電腦的消費者。有「裝機黨」表示，9月初配的主機，花700元買了記憶體條，兩個月後發現已經漲到1500元。而本打算蹲雙十一好價的「等等黨」則是悔不當初。甚至有人在社交媒體上呼籲：「現在囤記憶體條，兩年以後能暴富。」

有分析師表示，記憶體件約占手機硬體成本的10%到20%，以目前存儲的漲價速度，手機普遍漲個幾百元是無法避免的。

實體資產「坐地起價」，反映未來預期的股市更是一路飛漲。今年，美股存儲龍頭晟碟股價已經漲超300%，希捷科技漲超200%，威騰電子、美光漲超180%；A股存儲晶片概念已漲超60%。

摩根史坦利在近期一份研報裡判斷，AI驅動下記憶體行業供需失衡加劇，預計將開啟持續數年的「超級周期」，到2027年全球記憶體市場規模將向3000億美元邁進，記憶體晶片行業或正迎來新一輪產業周期的起點。