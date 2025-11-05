我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

AI炒幣大賽 阿里Qwen獲利22%稱冠

記者黃雅慧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國人工智慧實驗室Nof1.ai舉辦的AI大模型實盤投資虛擬幣比賽「Alpha Arena」結果出爐，來自中國的阿里通義千問Qwen以22.32%的收益率奪得最終冠軍。（路透）
美國人工智慧實驗室Nof1.ai舉辦的AI大模型實盤投資虛擬幣比賽「Alpha Arena」結果出爐，來自中國的阿里通義千問Qwen以22.32%的收益率奪得最終冠軍。（路透）

美國人工智慧實驗室Nof1.ai舉辦的AI大模型實盤投資虛擬幣比賽「Alpha Arena」結果出爐，來自中國的阿里通義千問Qwen以22.32%的收益率奪得最終冠軍，Qwen和DeepSeek兩款中國模型也成為唯二獲利的AI大模型，而四大美國模型均虧損達30%-60%之多。

該競賽於10月18日發起，歷時17天，第1季已於美東時間11月3日下午5點結束。結果顯示，中國AI模型在投資虛擬幣策略上直接輾壓美國頂尖大模型。

該競賽集合全球六大模型，分別為Anthropic的Claude 4.5 Sonnet、深度求索的DeepSeek V3.1 Chat、谷歌的Gemini 2.5 Pro、OpenAI的GPT 5、xAI的Grok 4和阿里通義的Qwen 3 Max。讓每個模型擁有一萬美元初始資金，真金實彈在市場上無人工干預地自主決策、交易，根據盈虧情況決出最後冠軍。而美國模型GPT-5虧損超62%墊底。

比賽前半段，母公司為量化機構出身的DeepSeek v3.1一直穩健領先，這也讓這場比賽廣受國際關注，能夠與之相爭的是馬斯克旗下xAI的Grok 4，其透過激進的投資策略，一度把與DeepSeek v3.1的差距縮短到1美元的位置。

10月21日至22日堪稱競賽「轉折點」，22日受到加密貨幣價格波動，六個大模型的收益率一度全部告負。此時，DeepSeek v3.1和此前表現不佳的Qwen3-Max自動改寫投資策略，在其他四個大模型持續虧損的情況下脫穎而出，淨值曲線波動上漲，Qwen3-Max更是趁機一度超過DeepSeek v3.1。

各模型投資風格成為網友熱議焦點：DeepSeek覆蓋各標的，策略簡單直接，不換手、不停損、不停利；Qwen3 Max則是每天「All in」比特幣，多倍槓桿，策略簡單；Grok 4被認為交易風格激進，滿倉多個標的，高頻追蹤趨勢，波動較大並不穩定；Claude會分析、講邏輯，但下手猶豫不決；虧損較多的Gemini 2.5被戲謔「交易風格神似散戶」，因策略反覆更改。

在AI金融科技公司Rockflow的平台上，另一場美股模擬投資賽也在進行，DeepSeek、Qwen、ChatGPT、Claude、Grok和Gemini再次聚首，角逐交易冠軍。

DeepSeek AI Grok

上一則

人民幣股票交易櫃台 將納入港股通

下一則

超微半導體技術 遭控侵害專利權

延伸閱讀

AI讓駭客偷資料更容易 AI公司忙防堵資安漏洞

AI讓駭客偷資料更容易 AI公司忙防堵資安漏洞
AI晶片落後 北京自力更生相對艱困

AI晶片落後 北京自力更生相對艱困
滬指10月漲1.85% 收官未站穩4000點

滬指10月漲1.85% 收官未站穩4000點
矽谷AI大廠集體倒戈用中國大模型 中AI體系已提升為平行競爭者

矽谷AI大廠集體倒戈用中國大模型 中AI體系已提升為平行競爭者

熱門新聞

亞馬遜執行長傑西2月26日在紐約舉行的亞馬遜設備發表會上發表演講。(路透)

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長揭原因：不是AI也不是錢

2025-10-30 20:30
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎表示，窮人就是因為情商低又怕輸，才會無法翻身。 （取材自清崎X）

富爸爸作者清崎：就是因為「這種」輸家特質你才窮 克服後必翻身

2025-10-29 08:10
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。（路透）

反擊北京 川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

2025-11-02 08:10
川習會當天，成果不如市場預期。上證指數收跌29點，失守4000點大關。(中新社資料照)

路透：川習會成果未達市場預期 中國股市應聲下跌

2025-10-30 09:17
Fed主席鮑爾主持的利率決策會議決議降息1碼。路透

Fed決策5要點：降息且宣布停止縮表 續強調就業市場風險

2025-10-29 14:40

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外

太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外