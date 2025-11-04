台「無人載具」千億台幣商機啟動 3階段釋單

台灣之盾三部曲，政府「千億無人載具計畫」動起來，目前已知，包括國防部 軍備局500億元（台幣，下同，約16.16億美元）無人機 標案、1500艘無人艇300億元標案，還有行政院警消防災200億元採購案，將分三階段陸續釋單，未來一年訂單規模達千億元。

相關供應鏈 業者，無人機領域包括漢翔、雷虎、中光電等無人機國家隊成員均表示「準備好了」，會配合台美需求、因應政府政策，全力搶攻標案；無人艇部分包括台船、龍德、中信三大造船廠也表示，製造技術與產能已經就位。

國防部軍備局500億元無人機標案，推動速度加快，供應鏈透露，在美方要求下，合作案加速訂定規格，原本規格推翻後重來，因此整體標案延宕了數月，軍備局預計最快本月底召開第二次徵商說明會。

軍備局今年7月29日廣邀海內外廠商舉行無人機徵商說明會，預訂2026、2027兩年間籌獲微型、攻擊型與中程偵蒐型等五款無人機總計4萬8750架。目前已知，除雷虎科技率先表態，包括長榮航太、中光電、漢翔、經緯航太等大廠都可能投標。

緊接著在無人艇部分，目前已知，軍方首波採購1500艘計畫也將發動，包括攻擊型及偵蒐型兩大類，業界指出，攻擊型無人艇每艘價格約在1500萬元上下，偵蒐型無人艇則要3000萬至5000萬元，預計總釋單金額可能達300億元。

另外，行政院院會稍早通過無人載具產業發展統籌型計畫。值得注意的是，上述無人載具計畫中概括約有200億元，將採購公共安全用無人機，涵蓋警用、消防、農用等，屬於軍用商規型無人機，一旦戰事發生時，可以徵用作為軍用無人機使用，此案預計明年底前陸續釋單。