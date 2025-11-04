我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

台「無人載具」千億台幣商機啟動 3階段釋單

記者宋健生、黃淑惠、李珣瑛／綜合報導

台灣之盾三部曲，政府「千億無人載具計畫」動起來，目前已知，包括國防部軍備局500億元（台幣，下同，約16.16億美元）無人機標案、1500艘無人艇300億元標案，還有行政院警消防災200億元採購案，將分三階段陸續釋單，未來一年訂單規模達千億元。

相關供應鏈業者，無人機領域包括漢翔、雷虎、中光電等無人機國家隊成員均表示「準備好了」，會配合台美需求、因應政府政策，全力搶攻標案；無人艇部分包括台船、龍德、中信三大造船廠也表示，製造技術與產能已經就位。

國防部軍備局500億元無人機標案，推動速度加快，供應鏈透露，在美方要求下，合作案加速訂定規格，原本規格推翻後重來，因此整體標案延宕了數月，軍備局預計最快本月底召開第二次徵商說明會。

軍備局今年7月29日廣邀海內外廠商舉行無人機徵商說明會，預訂2026、2027兩年間籌獲微型、攻擊型與中程偵蒐型等五款無人機總計4萬8750架。目前已知，除雷虎科技率先表態，包括長榮航太、中光電、漢翔、經緯航太等大廠都可能投標。

緊接著在無人艇部分，目前已知，軍方首波採購1500艘計畫也將發動，包括攻擊型及偵蒐型兩大類，業界指出，攻擊型無人艇每艘價格約在1500萬元上下，偵蒐型無人艇則要3000萬至5000萬元，預計總釋單金額可能達300億元。

另外，行政院院會稍早通過無人載具產業發展統籌型計畫。值得注意的是，上述無人載具計畫中概括約有200億元，將採購公共安全用無人機，涵蓋警用、消防、農用等，屬於軍用商規型無人機，一旦戰事發生時，可以徵用作為軍用無人機使用，此案預計明年底前陸續釋單。

無人機 供應鏈 國防部

上一則

這個指標正在透露美國年底購物季銷售隱憂：紙箱銷量

下一則

非洲股市、債市 領先新興市場

延伸閱讀

軍事基地連遭無人機入侵 比利時：可能是間諜行為

軍事基地連遭無人機入侵 比利時：可能是間諜行為
烏克蘭獲更多愛國者防空系統 抵禦俄無人機猛攻

烏克蘭獲更多愛國者防空系統 抵禦俄無人機猛攻
又來？不明無人機現蹤 德國不來梅機場一度暫停航班起降

又來？不明無人機現蹤 德國不來梅機場一度暫停航班起降
無人機現蹤 柏林布蘭登堡機場暫停航班起降

無人機現蹤 柏林布蘭登堡機場暫停航班起降

熱門新聞

亞馬遜執行長傑西2月26日在紐約舉行的亞馬遜設備發表會上發表演講。(路透)

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長揭原因：不是AI也不是錢

2025-10-30 20:30
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎發文，戳破人生的五大謊言。 （取材自清崎的X）

富爸爸作者清崎戳破人生五大謊言 你活在哪一個？

2025-11-03 06:10
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎表示，窮人就是因為情商低又怕輸，才會無法翻身。 （取材自清崎X）

富爸爸作者清崎：就是因為「這種」輸家特質你才窮 克服後必翻身

2025-10-29 08:10
媒體報導，美國正推動全球擴大採用美元，藉此反擊「去美元化」行動。（路透）

反擊北京 川普政府傳推動「美元化」 這國是首批頭號目標

2025-11-02 08:10
川習會當天，成果不如市場預期。上證指數收跌29點，失守4000點大關。(中新社資料照)

路透：川習會成果未達市場預期 中國股市應聲下跌

2025-10-30 09:17
Fed主席鮑爾主持的利率決策會議決議降息1碼。路透

Fed決策5要點：降息且宣布停止縮表 續強調就業市場風險

2025-10-29 14:40

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外

太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外