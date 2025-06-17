高盛點名中國民企「十巨頭」總市值估1.6兆美元

騰訊、阿里巴巴等被高盛列入民營公司「十巨頭」。(路透資料照片)

高盛 最新研報仿效美股 「七巨頭」，列出特別看好的中國民營上市公司「十巨頭」，包括騰訊、阿里巴巴、小米、比亞迪等。據悉，高盛的「十巨頭」總市值達1.6兆美元，占MSCI中國指數權重的42%。

財聯社報導，高盛首席華人股票策略師劉勁津在最新研報「中國民營事業的回歸：潮流已經逆轉」指出，在各種宏觀、政策和微觀因素驅動下，中國民企的中期投資前景正在改善。

同時，高盛研報中列出中國民營企業上市公司「十巨頭」，分別是騰訊、阿里巴巴、小米、比亞迪、美團、網易、美的、恒瑞醫藥、攜程和安踏。十家公司的總市值達1.6兆美元，共占MSCI中國指數42%權重，日交易額達110億美元，顯示這些企業具高市場影響力與資金吸引力。

從財務數據看，中國民營「十巨頭」展現出相對合理的估值水準。高盛分析師預估，這些企業未來兩年盈利年複合成長率（CAGR）將達13%，目前平均本益比（P/E）為16倍，前瞻性本益比增長率（fPEG）為1.1倍，相較美股「七巨頭」的28.5倍P/E和1.8倍fPEG，估值更具吸引力。

然而，高盛亦指，中國民營「十巨頭」的估值仍處歷史低點，平均交易估值為13.9倍12個月預期本益比，遠低歷史均值，更低於美國科技七巨頭43%的估值溢價水準。進一步看，若中國民企享有如美股般的估值溢價，潛在市值將增加約3,130億美元。