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比亞迪董座王傳福：5月出口近9萬輛 海外銷量將大爆發

記者林宸誼／綜合報導
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比亞迪董事長王傳福6日表示，今年海外銷量數據將會非常好，5月出口近9萬輛，未來將大爆發。（中新社）
比亞迪董事長王傳福6日表示，今年海外銷量數據將會非常好，5月出口近9萬輛，未來將大爆發。（中新社）

比亞迪董事長王傳福6日在股東會上表示，今年海外銷量數據將會非常好，5月出口近9萬輛，未來海外銷量相信會逐月提升，就像2020年的境內市場一樣進入銷量爆發期。

華爾街見聞報導，王傳福強調，海外和高端化一樣是公司的重要戰略，今年海外銷量數據將會非常好，未來海外銷量相信會逐月提升，目前來看公司在多個海外市場銷量已有逐月提升跡象，海外市場價格較為穩定，對公司盈利幫助較大。

王傳福表示，比亞迪高端品牌騰勢和仰望在國際市場表現超出預期，騰勢Z9 GT將於下半年搭載三電機技術平臺發布，對標寶馬5系、奧迪A8等豪華車型，海外品牌形象優於中國，尤其在東南亞澳洲等地，都逐步看到更多比亞迪的車。

王傳福說，儘管比亞迪電動化已取得階段性成果，但今年「上半場仍有遺憾」，例如充電速度比加油慢，電池低溫性能依然沒有達到燃油車的程度，這些技術上的發展，逐步完成的話，能讓消費者體驗更好，才可能把燃油車徹底終結。

針對技術路線，王傳福透露，比亞迪未來三年，將推出一系列智慧駕駛技術，每場技術發布會都將「解決一個大問題」。例如，透過演算法優化與感測器匹配，提升電動車在複雜路況下的穩定性與回應速度。

在智慧駕駛領域，王傳福多次強調「安全是最重要因素」。他以騰勢品牌為例，介紹騰勢產品一直有做極致安全測試，例如複雜的彎道；另外爆胎影響安全，爆胎雖然很少發生，但有可能碰到，也需要不斷測試；如果駕駛者在高速行駛遇到障礙物，轉彎避讓能不能讓汽車保持穩定也關係到安全。

他提到，安全是智駕最重要的因素，比亞迪會將放在首位，也有能力與境內汽車同行一起將汽車駕駛安全上升到一個新的局面。「安全可能會犧牲一點能量密度，但只要始終將安全放在首位，消費者最終會選擇。」

IT之家報導，對於比亞迪掀起價格戰一事，比亞迪董秘李黔表示，比亞迪面對任何人掀起的價格戰都玩得起。我們不打價格戰，而是用技術創新、效率提升、規模提升，把這些所產生的（價值）回饋給用戶。

比亞迪 東南亞 澳洲

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