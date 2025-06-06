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增內需、穩就業 中國發改委月底出手

財經新聞組／綜合報導
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中國國家發展改革委綜合司副司長丁琳在新華社5日推出的「中國經濟圓桌會」大型全媒體訪談節目中表示，國家發展改革委將不斷完善穩就業穩經濟的政策工具箱，加強各種工具的系統集成、協同配合，並根據需要，及時推動出台實施。

新華社指出，目前中國各方面正在按照中共中央、國務院決策部署，加快推動穩就業穩經濟、推動高質量發展的若干舉措落實，大部分政策舉措將按計畫在月底前落地。

丁琳說，國家發展改革委將持續完善評估機制，統籌政策制定和執行全過程，把握好政策出台實施的時機、力度、節奏，提高政策整體效能。擴大國內需求是幾項舉措發力的重點之一。丁琳表示，將用好服務消費與養老，再貸款支持相關領域發展；加快消費品以舊換新資金下達，推動簡化補貼申領流程；擴大「一老一小」、家政等領域多元化服務供給；持續推進城市更新，加快完善消費基礎設施，積極向民間資本推介優質項目。

中國人力資源社會保障部就業促進司副司長陳勇嘉也表示，人力資源社會保障部將根據形勢變化及時推出增量儲備政策，為全力鞏固經濟發展和社會穩定的基本面提供有力支撐。

他說，今年第1季，人力資源社會保障部共發放穩崗資金人民幣35.2億元（約4.9億美元），支出就業補助資金238億元（約33.4億美元），發放穩崗擴崗專項貸款1563億元（約219.1億美元），加大對重點群體就業創業的支持力度。他也指出，1至4月中國城鎮新增就業穩步增長，城鎮調查失業率均值5.2%，低於調控目標。

貸款 國務院 中共

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