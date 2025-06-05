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小紅書估值飆升到260億美元 行業人士預計最快今年啟動IPO

記者陳湘瑾／即時報導
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小紅書的估值已飆升至260億美元。(路透資料照片)
小紅書的估值已飆升至260億美元。(路透資料照片)

彭博報導，在近期通過一間大型基金的交易中，小紅書的估值飆升至260億美元，超過其在2021年新冠疫情期間的峰值，這將為其IPO（企業申請股票初次上市）注入動力。行業人士預計，小紅書的IPO最早可能於今年啟動。

據報導，小紅書的估值是通過金沙江創投（GSR）旗下的1份股份交易文件曝光。據內部文件，小紅書占GSR基金資產的91%。截至3月底，該投資組合的淨資產價值較上次報告的200億美元大幅成長，意味小紅書的估值大幅提升。

今年1月，當TikTok美國面對「不賣就禁」的禁令，小紅書突然成為不少美國TikTok用戶的避難地，自嘲是「洋抖難民」（TikTok Refugee）的美國用戶大量湧入小紅書，與該平台上的中國網友互動交流。而隨著中國政府今年以來承諾支持民營企業並放鬆對科技行業的監管限制，小紅書吸引了投資者的關注。

據證券時報，金沙江創投是小紅書成立初期時的投資人。2014年，金沙江創投在一場創業大賽中發現小紅書，次年對其進行投資。在小紅書此後的幾輪融資中，金沙江創投多次加注。

值得注意的是，小紅書是少有的同時被阿里和騰訊投資的企業，騰訊在2016年就投資小紅書，並在2018年的D輪融資繼續加注，阿里也在同年跟進投資。去年7月，小紅書完成最新一輪E+輪融資，當時估值達到170億美元。投資機構有俄羅斯投資機構DST Global、高瓴資本、博裕資本和中信資本、紅杉資本等。

小紅書 TikTok 疫情

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