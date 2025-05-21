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輝瑞擬砸1億美元 入股中國三生製藥

記者陳湘瑾／綜合報導
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美國藥廠輝瑞與中國三生製藥簽署創新藥物的獨家授權協議，三生製藥將獲得預付款12.5億美元，若達成開發進度等里程碑，還將獲得最多48億美元的額外款項。交易完成後，輝瑞將對三生製藥進行1億美元的股權投資。

三生製藥20日宣布，公司及附屬子公司瀋陽三生、三生國健與輝瑞簽署協議，將向輝瑞獨家授予公司自主研發的突破性PD-1/VEGF雙特異性抗體SSGJ-707在全球（不包括中國）的開發、生產、商業化權利。

根據協議，三生製藥將獲得不可退還且不可抵扣的首付款12.5億美元，以及最高可達48億美元的開發、監管批准和銷售里程碑付款，公司還將根據授權地區的產品銷售額收取兩位數百分比的梯度銷售分成。輝瑞並將於協議生效日認購三生製藥價值1億美元的普通股股份。

輝瑞表示，SSGJ-707目前正在中國進行多項臨床試驗，適應症包括非小細胞肺癌、轉移性大腸癌與婦科腫瘤，三生製藥計畫今年在中國啟動第一項三期臨床試驗。輝瑞則計劃在北卡羅來納州的工廠生產原料藥，於堪薩斯州的工廠製造成藥產品。

美國財長貝桑特近期才提到美國將保護其關鍵藥品的生產，路透指出，輝瑞和三生製藥的交易凸顯出，儘管中美之間的貿易戰和美國可能對藥品課徵關稅的風險依舊存在，全球製藥公司仍對中國資產有強勁需求，希望藉此補充藥品研發管線並拓展在中國市場的布局。

輝瑞在中國的第三家研發中心甫於今年3月在北京正式啟用，輝瑞中國區總裁彭振科（Jean-Christophe Pointeau）在啟用儀式上重申輝瑞支持中國醫藥行業高質量發展，提到輝瑞近期啟動「輝瑞中國2030戰略」。

輝瑞 北卡羅來納州 腫瘤

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