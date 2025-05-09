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中芯上季淨利年增161% 達1.88億美元 看淡Q2營收

記者林宸誼／綜合報導
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中芯國際8日晚間發布2025年第1季財報，淨利潤1.88億美元，年增161%。（路透資料照片）
中芯國際8日晚間發布2025年第1季財報，淨利潤1.88億美元，年增161%。（路透資料照片）

中國晶圓代工雙雄中芯國際、華虹半導體8日發布今年第1季財報，其中，中芯國際淨利潤1.88億美元，年增161%。華虹半導體淨利潤380萬美元，年減88%。

兩家公司對第2季預估都不樂觀，其中，中芯國際預估第2季營收與上季相比下降4%到6%。

中芯國際第1季營收22億美元，年增28%；淨利潤1.88億美元，年增161%，主因高附加價值產品占比提高，帶動毛利率從去年第1季的13.7%提高為今年第1季的22.5%；產能利用率上升至89%。

公司給出的第2季收入預估與上季相比下降4%到6%，毛利率介於18%到20%。

中芯國際指出，下半年是機遇與挑戰並存，公司會提升應變和抵抗風險的能力，最主要還是保持定力，做好本業，做好當下。

從地區來看，中芯國際第1季來自中國區的營收占比為84%、美國區的占比為12%、歐亞區占比為3%。

產能方面，中芯國際管理層指出，月產能由2024年第4季的94萬片，增加至2025年第1季的97萬片。產能利用率由2024年第4季的85%，升至2025年第1季的89 %。資本支出由2024年第4季16億美元，降低到2025 年第1季的14億美元。

中國晶圓代工二哥─華虹半導體第1季淨利潤380萬美元，年減88%。受惠於付運晶圓數量上升，第1季營收5億美元，年增17%。此外，毛利為4999萬美元，升68%，毛利率9.2%，升2.8個百分點，主要得益於產能利用率提升。當中，晶圓銷售收入5億美元，升18%。

華虹半導體預估第2季預計銷售收入5.5億至5.7億美元，毛利率預計約在7%至9%之間。

華虹半導體總裁白鵬表示，整體業績延續去年以來趨勢，華虹製造項目的產能爬坡進度符合預期，對公司接下來的收入增長、產品組合優化及核心競事力的提升都具有積極意義。

白鵬指出，隨著近期國際環境和相關政策的變化，整個半導體行業在客戶需求、採購成本、產業鏈格局等方面都會面臨較大的不確定性。

中芯國際第1季財報重點 資料來源：公司財報
中芯國際第1季財報重點 資料來源：公司財報

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