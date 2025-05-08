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超越中芯成半導體「盈利王」 北方華創去年大賺7.7億美元

記者黃雅慧／綜合報導
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去年A股半導體行業 「盈利王」 罕見易主，半導體設備廠北方華創以人民幣56億元（約7.7億美元）淨利潤接替曾經的 「盈利王」 中芯國際。分析認為這種轉變主因在於幾項因素：一方面得益於人工智慧技術的快速落地，顯著助推數位晶片設計等上市公司業績；另一方面消費電子復甦以及國產化趨勢，帶動A股半導體行業營收規模再創新高。

根據2024年財報，北方華創營收人民幣298.3億元（約41.2億美元），年增35.1%，淨利潤人民幣56.2億元（約7.7億美元），年增44.1%。與此同時，中芯國際營收人民幣577.9億元（約79.8億美元），但淨利潤人民幣36.9億元（約5億美元），年減23.3%。北方華創雖然營收不及，但淨利潤超越中芯國際。

北方華創為中國半導體設備龍頭企業，前身為北京七星華創電子股份有限公司和北方微電子。該公司也是中國半導體裝備領域涉獵最廣的設備廠商，除了不做光刻機以外，晶圓製造三大核心設備，包括薄膜沈積設備（PVD、CVD、ALD）、刻蝕機均有涉及，此外還有如氧化爐、退火爐、MFC、清洗機等前段製程大部分核心設備，基本覆蓋了前段工藝的主要設備。其2023年曾在Gartner全球集成電路裝備企業排名中位列中國中國公司第一位。在全球刻蝕設備市場，北方華創市場占有率約2%。

而北方華創堪稱黑馬，攤開近幾年淨利潤數據，其2020年突破人民幣5億元（約6907萬美元），2021年衝破10億元（約1.3億美元），2022年超過20億元（約2.7億美元），2024年逾50億元（約6.9億美元）。連續多年大幅成長。

北方華創在今年第1季營收淨利雙增長，營收人民幣82.06億元（約11.3億美元），年增37.9%；淨利潤人民幣15.8億元（約2.1億美元），年增38.8%。其盈利增長原因主要是多款新產品進入客戶生產線並批量銷售，產品矩陣得以豐富，同時經營效率提高，成本費用率有效降低。

國金證券分析師認為，在全球AI算力基建需求大幅增長的背景下，半導體設備作為晶片製造的關鍵環節，市場需求將持續旺盛。北方華創憑藉其技術優勢和市場地位，有望繼續受益於行業的增長。此外，中商產業研究院分析師預測，2025年中國半導體設備市場規模將達人民幣2300億元（約2300億美元），市場前景廣闊。

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