中國8大車企去年合賺854億人民幣 比亞迪賺最多

中國A股八家上市車企去年合計獲利854億元人民幣。圖為2024年11月15日至24日舉行的廣州國際汽車展覽會。（中新社資料照片）

2024年財報全數出爐，A股八家上市車企去年合計獲利854億元（人民幣，下同，約118.6億美元），年增近三成，其中比亞迪 就大賺402億元（約55.8億美元）居冠，華為 力挺的賽力斯獲利59億元，五年來首次轉虧為盈。

澎湃新聞報導，總體來看，這八家車企2024年的營收總額為2.3兆元，年增10%。這一數據不僅印證中國汽車市場的強勁韌性，更代表行業龍頭陣營的話語權正在提升。淨利潤方面，八家上市車企2024年總共賺854億元，較2023年增加近200億元。

先前，傳統車企一直在談論造新能源車虧錢的處境，長久以來，只有比亞迪和造車新勢力理想兩家新能源車企有賺錢，但2024年車企的財報證明，新能源車廣泛獲利的大幕已經拉開，尤其比亞迪憑藉427萬輛的銷量和402億元的淨利潤遙遙領先，年增34%。吉利、長城汽車也表現出色，淨利潤分別為166億元、126億元，年增213%、80%，賽力斯以305%的營收增速成為行業「黑馬」並出現五年來首次獲利。

長安汽車淨利潤73億元，年減35%。上汽集團、廣汽集團淨利潤分別為16億元、8億元，年減88%、81%。

賽力斯的淨利潤59億元，與前年的虧損24億元相比轉虧為盈。東風集團2024年淨利潤0.5億元，同樣轉虧為盈。

2024年賽力斯和吉利汽車新能源車都已經獲利。吉利方面在業績說明會上提到，新能源車已經在2024年實現全部獲利。

東風方面也提及轉虧為盈與新能源車相關，2024年毛利率 改善源於新能源高端化轉型、全鏈條降本增效及規模效應顯現。

車企的銷量普遍是營收最大影響因素。具體來看，比亞迪以427萬輛的成績穩居第一，年增41%；上汽集團全年銷售401萬輛，年減20%；吉利全年銷量217萬輛，年增32%；長安汽車銷量268萬輛，年增5%。

廣汽集團全年銷售200萬輛，年減20%。長城汽車銷量123萬輛，年增0.2%；賽力斯全年銷量49萬輛，年增96%。東風集團銷量189萬輛，年減9%。