我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

福州汽車衝撞致2人死亡 警稱操作不當、相關討論全被刪

台灣或香港？加警方不證實汽車撞人嫌犯原籍：避免族裔分化

中國8大車企去年合賺854億人民幣 比亞迪賺最多

記者林宸誼／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國A股八家上市車企去年合計獲利854億元人民幣。圖為2024年11月15日至24日舉行的廣州國際汽車展覽會。（中新社資料照片）
中國A股八家上市車企去年合計獲利854億元人民幣。圖為2024年11月15日至24日舉行的廣州國際汽車展覽會。（中新社資料照片）

2024年財報全數出爐，A股八家上市車企去年合計獲利854億元（人民幣，下同，約118.6億美元），年增近三成，其中比亞迪就大賺402億元（約55.8億美元）居冠，華為力挺的賽力斯獲利59億元，五年來首次轉虧為盈。

澎湃新聞報導，總體來看，這八家車企2024年的營收總額為2.3兆元，年增10%。這一數據不僅印證中國汽車市場的強勁韌性，更代表行業龍頭陣營的話語權正在提升。淨利潤方面，八家上市車企2024年總共賺854億元，較2023年增加近200億元。

先前，傳統車企一直在談論造新能源車虧錢的處境，長久以來，只有比亞迪和造車新勢力理想兩家新能源車企有賺錢，但2024年車企的財報證明，新能源車廣泛獲利的大幕已經拉開，尤其比亞迪憑藉427萬輛的銷量和402億元的淨利潤遙遙領先，年增34%。吉利、長城汽車也表現出色，淨利潤分別為166億元、126億元，年增213%、80%，賽力斯以305%的營收增速成為行業「黑馬」並出現五年來首次獲利。

長安汽車淨利潤73億元，年減35%。上汽集團、廣汽集團淨利潤分別為16億元、8億元，年減88%、81%。

賽力斯的淨利潤59億元，與前年的虧損24億元相比轉虧為盈。東風集團2024年淨利潤0.5億元，同樣轉虧為盈。

2024年賽力斯和吉利汽車新能源車都已經獲利。吉利方面在業績說明會上提到，新能源車已經在2024年實現全部獲利。

東風方面也提及轉虧為盈與新能源車相關，2024年毛利率改善源於新能源高端化轉型、全鏈條降本增效及規模效應顯現。

車企的銷量普遍是營收最大影響因素。具體來看，比亞迪以427萬輛的成績穩居第一，年增41%；上汽集團全年銷售401萬輛，年減20%；吉利全年銷量217萬輛，年增32%；長安汽車銷量268萬輛，年增5%。

廣汽集團全年銷售200萬輛，年減20%。長城汽車銷量123萬輛，年增0.2%；賽力斯全年銷量49萬輛，年增96%。東風集團銷量189萬輛，年減9%。

比亞迪 利率 華為

上一則

2原因讓台積電擠下聯發科 成為大摩投資首選

下一則

美4月就業強於預期 關稅效應滯後 1策略避免衰退

延伸閱讀

比亞迪4月銷量增21% 蟬聯中國新能源車企冠軍

比亞迪4月銷量增21% 蟬聯中國新能源車企冠軍
比亞迪電動車銷售強勁 上季淨利倍增、達91億元人民幣

比亞迪電動車銷售強勁 上季淨利倍增、達91億元人民幣
上海車展上演「補能 換電、閃充技術大比拚

上海車展上演「補能 換電、閃充技術大比拚
比亞迪擴大日本市場版圖 擬2025年開到100家門市

比亞迪擴大日本市場版圖 擬2025年開到100家門市

熱門新聞

「股神」巴菲特青睞的美國股市價位指標，已閃現買進訊號。（路透）

此時不買股更待何時？「股神」巴菲特最愛指標亮綠燈

2025-05-02 11:50
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳4月30日穿西裝，參加美國總統川普的投資美國記者會。（美聯社）

黃仁勳10年來首次調薪 NVIDIA曝光驚人總年薪

2025-05-02 01:10
美超微上季財報失色、股價崩跌，Nvidia推新的Blackwell產品系列可能是原因。圖為美超微2023年在台北國際電腦展的參展攤位。（路透）

美超微財報失色、股價崩 Nvidia可能是原因

2025-04-30 01:52
川普仍堅信關稅能挽救美國製造業和就業。（路透）

川普說關稅全面勝利將至 但代價十分驚人

2025-04-27 22:12
監管申報資料顯示，貝佐斯計劃未來一年內出售高達47.5億美元的亞馬遜股票。 （美聯社）

亞馬遜剛警告衝擊 貝佐斯就被曝計劃出售47.5億美元持股

2025-05-02 10:48
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

開出貿易條件令人難接受 克魯曼：川普是「蹩腳教父」

2025-04-30 12:52

超人氣

更多 >
黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客

黃石公園旅遊車、皮卡相撞7死 6人為南加華人遊客
最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系

最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系
南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來

南加旅行社人員奔赴黃石善後 難屬亦從外州和中國趕來
ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...

ICE清晨突襲爾灣華人住宅 原因是...
中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光

中國悄悄豁免約1/4美國商品關稅 真正目的曝光