去年全球AI專利 中國占比達61.5%

在4月29日開幕的第八屆數字（數位）中國建設峰會上，中國國家數據局發布數字中國發展報告（2024年）。報告顯示，2024年全球新公開生成式人工智慧 專利4.5萬件，其中，中國占比達61.5%。

中新社報導，該報告指，2024年數字中國建設總體呈現發展基礎進一步夯實、賦能效應進一步強化、數位安全和治理體系進一步完善、數位領域國際合作進一步深化等四方面特點。

報告指出，近三年數字中國發展指數保持10%以上的穩步增長。數據要素市場拓展新空間，2024年數據生產量達41.06澤字節（ZB），同比增長25%。數位基礎設施實現新躍升，算力總規模達到280 EFLOPS，累計建成5G基地台425.1萬個，移動物聯網終端用戶數達26.56億戶。

報告披露，2024年中國數位經濟發展提質增效，數位經濟核心產業增加值占中國國內生產總值比重達10%左右。

以構建網路空間命運共同體為遵循，多雙邊數位經濟合作穩步推進，數據跨境流動便利化水準持續提升。報告顯示，2024年中國跨境電商 進出口總額達2.63兆元人民幣（約3616億美元），實現10.8%的增長，占全部外貿總額比重提升至6%。

報告指出，2025年數位技術創新和產業創新將深度融合，數位產業集群集聚效應將不斷凸顯，數據要素賦能千行百業作用將更加突出，「人工智慧+」正成為經濟社會高質量發展的新引擎。