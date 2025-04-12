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中國半導體原產地新規 分析指兩類公司將受益

記者陳湘瑾／即時報導
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中國半導體行業協會11日發布最新規定，明確了以「集成電路」流片地認定為原產地。（路透）
中國半導體行業協會11日發布最新規定，明確了以「集成電路」流片地認定為原產地。（路透）

中國半導體行業協會11日發布最新規定，明確了以「集成電路」流片地認定為原產地，分析認為，在這項規定下會有兩類晶片公司獲益，一類是輝達、AMD這些不受原產地稅收影響的美國AI晶片廠商；另一類是替代美國德州儀器、ADI等成熟製程產品的中國晶片公司。

近期中國對美國進口產品加徵關稅，市場上關於進口晶片徵收關稅原產地的認定原則有不同的解讀，中國半導體行業協會11日發布關於半導體產品「原產地」認定規則的緊急通知，建議「集成電路」無論已封裝或未封裝，進口報關時的原產地以「晶圓工廠」所在地為準進行申報。

第一財經報導，這意味在美國以外地區代工的晶片將不受反制關稅的影響，其中最受關注的輝達對陸出口的人工智慧晶片H20產地屬性可能也將清晰，這是由於目前這些AI晶片由台積電位於台灣的代工廠流片。此外，包括AMD和高通等廠商也由台積電代工的晶片廠商，受關稅影響預計也有限。

一家上海本地封裝測試公司負責人指出，積體電路的製造鏈從晶片設計開始，到晶片製造和封裝測試，涉及大量環節，這個原產地認證規定相當於明確以晶片製造產地為原產地。比如在台積電生產的晶片，不管是哪家做封裝、哪家的產品、誰設計，原產地就是台灣；在美國的工廠裡生產的CPU，不管在哪裡封裝，原產地就是美國。

德州儀器大部分晶片都在美國工廠生產，去年12月，美國商務部宣布向德州儀器再資助16億美元，在德州和猶他州建設三個晶圓廠。研究機構Gartner分析師盛陵海認為，德州儀器以及一些模擬晶片IDM生產商可能會受到較大的衝擊，而英特爾、博通等近年來開始分散全球供應鏈，美國生產晶片的比重相對降低，可能會對沖一部分影響。

一位國內晶片企業負責人認為，從此次晶片原產地的認證規定來看，兩類晶片公司獲益，一類是輝達、AMD這些不受原產地稅收影響的美國AI晶片廠商；另一類是替代美國德州儀器、ADI等成熟製程產品的中國晶片公司。

德州 關稅 台積電

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