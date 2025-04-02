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比亞迪首季賣破百萬輛 穩居中國車企銷售冠軍寶座

記者黃雅慧／綜合報導
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中國各車企陸續披露3月銷量，比亞迪單月銷售新車37萬7420輛，其中新能源乘用車銷量37萬1419輛，年增23.1%。今年第一季，比亞迪累計銷量為100.08萬輛，年增59.81%，已突破百萬輛大關，穩居銷售冠軍寶座。

在新勢力上，零跑汽車3月交付量37095輛，年增154%，首度登頂新勢力榜單；備受矚目的小米汽車披露3月交付逾2萬9000輛。但小米SU7近日一起車禍引熱議，被視為小米汽車成立來最嚴峻的信任危機，社會對新能源車疑慮再度升溫。

比亞迪計畫2025年全年銷量目標達550萬輛，較去年427萬輛增加28.8%；其中海外市場銷量超80萬輛，較2024年增長逾九成。

小米3月交付量較1月、2月再提速，面對外界擔憂的產能問題，小米汽車重申，目前產能提升進展順利，有信心達成全年35萬輛的交付目標。

其他新勢力品牌方面，理想汽車3月交付36674輛汽車，年增26.5%；小鵬汽車共交付33205輛，年增268%，連續第個月交付量超過3萬輛；而蔚來汽車3月交付15039輛汽車，年增26.7%，銷量仍堪憂。

在傳統車企方面，上汽集團新能源車銷量12.57萬輛，年增48.22%；吉利汽車新能源車3月銷量11.96萬輛，其中純電車型銷量86329輛，年增204%，插混車型33367輛，年增104%。

小米 比亞迪

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