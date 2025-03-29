我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

靠AI面試作弊獲亞馬遜錄取 亞裔生創業月賺17萬

成熟晶片需求疲弱及關稅不確定性 台積、日月光放緩海外擴廠腳步

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
據報導，熊本首座日本晶圓在2026年之前暫不需要16奈米和12奈米晶片生產設備。（美聯社）
據報導，熊本首座日本晶圓在2026年之前暫不需要16奈米和12奈米晶片生產設備。（美聯社）

日媒報導，台積電英特爾（Intel）、日月光等主要半導體製造商與封裝大廠，已分別放緩在日本和馬來西亞擴廠的腳步，主因為成熟晶片需求疲弱以及關稅不確定性，台積電熊本廠目前的產能利用率遠低於原先預期。

台積電放緩在日本的擴廠速度，原因是成熟晶片需求低迷，並決定熊本的首座日本晶圓廠（JASM）在2026年前，暫時不需要16奈米和12奈米晶片的生產設備，該廠目前量產28奈米和22奈米的晶片，主要供應給索尼（SONY）、電裝（Denso）及瑞薩電子（Renesas）等日本客戶。

對此說法，日月光投控28日表示不予回應，台積電表示，JASM的進展順利，秉持在日本投資的承諾，致力於支持當地的客戶需求，並與當地業者共同發展半導體產業生態系統。熊本一廠去年底開始量產，良率非常好，二廠預定今年動工。

一位晶片業主管說，消費電子、汽車與工業應用的需求都不是非常好，復甦前景也不看好，「台積電熊本廠目前的產能利用率遠低於原先預期」。

日月光和矽品精密暫緩在馬來西亞的擴廠計畫，投資策略轉為「觀望」模式。矽品通知多家供應商，因消費電子和汽車需求低於預期，暫緩檳城擴廠計畫，重心轉向加快在雲林興建先進晶片封裝廠，以滿足日益成長的人工智慧（AI）需求。

日月光的檳城廠也延後擴產設備訂單，理由也是車用晶片和工業解決方案的關鍵客戶關鍵低迷，以提高高雄工廠產能滿足先進AI晶片的需求。

高階載板供應商景碩科技已暫停在馬來西亞檳城設廠的計畫，主因為地緣政治不確定性升高，以及汽車、消費電子及記憶體晶片領域的需求緩慢。

英特爾原計畫在馬來西亞建立最大的先進晶片封裝基地，廠房已完工，但英特爾暫緩安裝設備的計畫。

台積電 日本 英特爾

上一則

美股最錢線/深陷關稅漩渦 4.2後波動恐加劇

下一則

美關稅衝擊 訂單遽減 廣東SHEIN村逐漸停工 向海外轉移

延伸閱讀

清大院長：台積加碼投資美國 是分散風險巧妙安排

清大院長：台積加碼投資美國 是分散風險巧妙安排
Intel陳立武：要與Nvidia最強AI硬體競爭

Intel陳立武：要與Nvidia最強AI硬體競爭
陳立武指18A進展良好 英特爾將優先強化AI硬體

陳立武指18A進展良好 英特爾將優先強化AI硬體
英特爾前CEO基辛格：台積電加碼投資美國 無助美國重返晶片製造榮光

英特爾前CEO基辛格：台積電加碼投資美國 無助美國重返晶片製造榮光

熱門新聞

「股神」巴菲特旗下波克夏A股股價漲破80萬美元關卡，只花37個交易日就上漲10萬美元。（路透）

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

2025-03-28 07:10
德國賓士計畫削減成本，向3萬多員工提出54萬美元自願離職金。(路透)

德國賓士向3萬多員工 提出54萬美元自願離職金

2025-03-23 14:20
美國總統川普。路透

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

2025-03-21 10:41
英特爾副總裁凱勒赫將在今年底退休。圖為凱勒赫。（路透）

新CEO才上任兩天 英特爾18A研發老將不做了

2025-03-22 17:42
史坦普500指數小幅上漲，結束因貿易政策動盪、經濟衰退擔憂和大型科技股走勢引發的連續4周下跌趨勢。路透

川普鬆口 史指收盤前轉為正值 結束連續4周下跌走勢

2025-03-21 16:55
巴克萊警告，在關稅極端情況下，墨西哥披索對美元最多可能重貶近四成，人民幣預估貶值逾20%。（路透）

低估川普關稅衝擊？人民幣恐重貶20% 這國貨幣估貶四成最慘

2025-03-27 07:20

超人氣

更多 >
已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕

已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕
入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險

入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險
37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？
不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩

不賣了？港媒稱李嘉誠賣巴拿馬港口交易已暫緩
馬斯克團隊瞄準社安局 這4件事最受衝擊

馬斯克團隊瞄準社安局 這4件事最受衝擊