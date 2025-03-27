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比亞迪衝海外銷售 出口目標要超過80萬輛

記者林宸誼／綜合報導
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比亞迪董事長王傳福公布今年的總銷量目標是550萬輛，包含海外市場的80萬輛以上。換算下來中國市場銷量增速目標約為30%，海外市場增速目標高達91.8%。（新華社）
比亞迪董事長王傳福公布今年的總銷量目標是550萬輛，包含海外市場的80萬輛以上。換算下來中國市場銷量增速目標約為30%，海外市場增速目標高達91.8%。（新華社）

比亞迪董事長王傳福公布今年的總銷量目標是550萬輛，包含海外市場的80萬輛以上。由於比亞迪去年總銷量427.21萬輛、其中海外銷售41.7萬輛，換算下來，中國市場銷量目標增速約為30%，海外市場增速目標則高達91.8%。

IT之家報導，當了「3年第1」後，比亞迪對境內銷量預期在更高的基數下變得謹慎，增長規模和增速略弱於2024年。比亞迪2024年全年新能源汽車銷量達427萬輛，累計年增41.26%。

比亞迪今年打出「全民智駕」牌，還推出車海戰術，僅在本月比亞迪就密集舉辦6場新車發布會。「晚點Auto」報導，在2023年、2024年的快速擴張中，比亞迪開始前所未有地激進投入。2年擴招了2萬名工程師、技術研發投入人民幣941億元（約129.6億美元），比先前10年累計的研發費用還要高。

仰望、騰勢和方程豹要承擔更高銷量增幅。騰勢汽車銷售總經理趙長江指出，希望騰勢到第2季實現單月2萬輛、第3、4季單月3萬輛。騰勢去年的銷量是12.6萬輛，月均1.05萬輛。高階市場現階段的技術競爭側重智慧化、AI化，也更看重品牌。這些都不是強調「工程師文化」比亞迪的「舒適區」。

比亞迪在高階市場的策略是以技術立品牌，為每個高端品牌設計差異化的技術標籤，例如在仰望的「易四方」技術後，也將「易三方」技術作為騰勢獨有技術、而不是分享給其它品牌。不過，目前這類技術集中在它過去擅長的三電（電機、電控、電池）、底盤等領域。

出海方面，比亞迪目前擁有「開拓者1號」、「常州號」、「合肥號」、「深圳號」、「長沙號」汽車運輸船，目標2026年前將建成8艘滾裝船組成的「出海艦隊」，年運力超百萬輛。

比亞迪 AI

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