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單周吸2.39億美元 A股ETF重回新興市場吸金榜首

記者謝守真／即時報導
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在中國官方持續加大更多經濟和消費刺激措施後，彭博報導指，外資對中國股市的配置意願漸漸回升。（美聯社）
在中國官方持續加大更多經濟和消費刺激措施後，彭博報導指，外資對中國股市的配置意願漸漸回升。（美聯社）

隨著中國官方持續加大更多經濟和消費刺激措施之後，外資對中國股市的配置意願漸漸回升。據彭博報導，德意志銀行旗下追蹤A股滬深300的ETF單周吸金規模，創下去年10月以來新高，推動中國重奪新興市場ETF資金流入榜首。

彭博24日報導指出，數據顯示，在美上市代碼ASHR的德銀X-trackers嘉實滬深300中國A股基金上周錄得近2.39億美元資金淨流入，為2024年10月以來最大單周流入規模。該基金規模達27億美元，是目前海外市場最大的純A股ETF之一。

彭博彙編的數據顯示，過去一周按地區來看，在美國上市的新興市場ETF中，中國和香港流入規模居首，合計為5.71億美元。

研究機構Tellimer駐杜拜的新興市場策略師馬力克（Hasnain Malik）表示，近期資金流入的原因是，外資近年深度懷疑並撤離中國股票的趨勢有所逆轉。他補充，貨幣和財政刺激措施，以及美國總統川普「可控的」關稅和中國科技業的韌性推動了市場人氣的改善。

另，研究機構InTouch Capital Markets倫敦策略師柏格（Bernd Berg）則指，「目前還不能下定論，很大程度上取決於成長數據以及中美之間的成長差異」。

此外，彭博彙總數據顯示，截至3月21日當周，美國上市的新興市場ETF合計流入8.031億美元，而前一周為流出11.1億美元。今年迄今資金流入總額為21.1億美元。

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